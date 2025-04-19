Фронтовий бомбардувальник Су-34 є носієм авіабомб із модулями планерування і корекції (МПК).

Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) поставила російській армії щонайменше два нові фронтові бомбардувальники Су-34. Відео з передачею літаків оприлюднила корпорація "‎Ростех"‎.

За словами росіян, поставлені Су-34 пройшли повний цикл заводських випробувань. Вони були перевірені на різних робочих режимах та здійснили переліт на аеродром базування.

"‎Випуск цього літака за два роки збільшився більш ніж вдвічі"‎, - додали у державній корпорації.

Підтвердити чи спростувати це доволі складно, адже останні роки РФ не тільки не називає точної кількості переданих машин, але й ретушує бортові номера винищувачів і бомбардувальників.

За словами фахівців, у 2024 році Повітряно-космічним силам РФ передали щонайменше десять фронтових бомбардувальників Су-34, а загалом протягом минулого року росіяни отримали 24 бойові літаки.

Кількість літаків Су-34, побудованих за всі роки, оцінюють у більш ніж 150 одиниць. При цьому за даними проєкту Oryx, з початку війни росіяни втратили щонайменше 30 бомбардувальників Су-34.

Зазначимо також, що втрати серед інших нових крилатих машин суттєво менші, ніж у Су-34. Так, за даними Oryx, під час війни РФ втратила лише сім винищувачів Су-35С. Кількість втрачених або пошкоджених Су-30СМ фахівці оцінюють у 12 одиниць.

Су-34 - довідка УНІАН

Су-34 є російським двомісним фронтовим бомбардувальником, розробленим в ДКБ Сухого.

Літак побудували на базі радянського Су-27. Він призначений здійснювати точні ракетно-бомбові удари по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині. Існує опціональна можливість ураження повітряних цілей за допомогою ракет класу "‎повітря-повітря"‎ Р-27, Р-73 та Р-77.

Су-34 виступає носієм авіабомб із модулями планерування і корекції (МПК), які становлять особливу небезпеку для українських військових і мирного населення.

Річ у тім, що це дуже дешева зброя, яку росіяни можуть виготовляти у великій кількості.

У березні УНІАН писав, що Україна знайшла ефективну зброю проти КАБів. Згодом росіяни заявили, що у них з’явилась нова версія МПК, яка є "‎нечутливою"‎ для українських контрзаходів.

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