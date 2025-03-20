Стармер підкреслив, що ракети Trident були неймовірно ефективним стримувальним фактором протягом десятиліть.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що підводні човни, озброєні балістичними ракетами Trident, були "неймовірно ефективними" і продовжують залишатися важливим стримувальним фактором для російського лідера Володимира Путіна.

Як пише The Telegraph, британський прем'єр підкреслив, що Путін поважає ядерне стримування.

"Саме тому Велика Британія є однією з провідних країн Європи в галузі оборони і безпеки, тому що у нас є свій незалежний стримувальний фактор, і ми прихильні до НАТО", - зазначив він.

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Так, Стармер у четвер прибуде в Барроу, щоб "закласти кіль" підводних човнів Dreadnought, які замінять підводні човни Vanguard.

Виступаючи перед журналістами, він зазначив, що ракети Trident "були неймовірно ефективним стримувальним фактором упродовж десятиліть, і ми не повинні сприймати це як належне. Ось чому добре, що ми переходимо до класу Dreadnought".

Нові підводні човни класу Dreadnought будуть найбільшими з коли-небудь побудованих для Королівського флоту, їхня довжина становитиме 153,6 метра, і в майбутньому вони нестимуть ядерні ракети Trident.

Вони замінять човни класу Vanguard, термін служби яких уже продовжували тричі. Очікується, що вони прослужать чотири десятиліття, перш ніж їх нарешті замінять.

Ядерна зброя в Європі

Як писав УНІАН, останніми тижнями європейські лідери дедалі частіше висловлюються про необхідність посилення спільної оборони під британською або французькою "ядерною парасолькою", оскільки надійність США, як союзника, схоже, похитнулася.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Литві можуть змінити Конституцію, щоб розмістити у себе ядерну зброю. Крім того, у The Times оцінили, чи може Польща отримати ядерну зброю. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити американські ядерні бомби або ракети.

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