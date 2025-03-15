Міністерка закликала жити так, "ніби завтра буде війна".

У Литві готові розглянути внесення змін до Конституції, якщо союзники приймуть рішення про розміщення ядерної зброї або її компонентів у країні. Про це повідомила міністерка оборони Довіле Шакалене, пише Delfi.

За її словами, "існують можливості" змінити статтю 137 Конституції Литви, яка наразі забороняє розміщення на території країни зброї масового знищення та іноземних військових баз.

Наразі, зазначила міністерка, конкретних пропозицій від союзників немає, однак, каже, Литва повинна бути готова, якщо будуть прийняті відповідні рішення.

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"Моя позиція як міністра оборони, полягає в тому, що ми все-таки повинні ініціювати глибшу дискусію та оцінку цього питання", - зазначила Шакалене.

Загалом міністерка вважає, що Литва повинна готуватися до можливих загроз, діючи за принципом, "ніби завтра буде війна", адже, якщо така безпосередня загроза з’явиться, часу щось змінити не буде.

"Уся Литва повинна захищатися, а не тільки система національної оборони. Кожен громадянин, підрозділ, структура, відділ, установа мають бути готові діяти. Коли настане криза, не буде часу на реорганізацію чи зміну процедур", - зазначила вона.

На думку Шакалене, держава має перейти до "мислення військового часу", тобто всі функції та підрозділи системи національної оборони будуть оцінені, наскільки вони допомагають боротися з потенційним агресором.

Посадовиця повідомила, що Міністерство оборони вже готує умови для того, щоб громадяни готувалися захищати державу не лише зі зброєю. Вона запевнила, що оборонні плани країни мають бути не на папері, а постійно перевірятися на практиці.

Також, зазначає видання, міністерка розповіла, що Литва разом із союзниками по НАТО стежить "за кожним рухом російських танкових колон, за кожним польотом літака чи запуском ракети".

"Ми бачимо і чуємо, що вони роблять. Це дуже важливо знати, щоб мати спокійне відчуття безпеки, а не ілюзорний спокій... Ми бачимо, що вони роблять, і ми дійсно до всього готуємося", – сказала Шакалене.

Ядерна зброя: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда закликав США перенести американські ядерні боєголовки, що зберігаються в Західній Європі або США, на територію Польщі як стримувальний фактор проти майбутньої російської агресії.

Також нещодавно зазначалося, що дії президента США Дональда Трампа можуть призвести до нестримного поширення ядерної зброї, зокрема в Європі та Азії. За даними видання Foreign Policy, гарантії безпеки США, які вважалися доволі надійними, було підірвано Трампом. Зазначається, що якщо один із союзників Америки по НАТО вирішить убезпечити себе від ядерної загрози з боку РФ, створивши власну зброю масового ураження, може виникнути ефект доміно, що призведе до появи ще кількох ядерних держав.

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