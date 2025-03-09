Більшість європейських армій сильно залежать від США в плані підтримки зв'язку, підтримки радіоелектронної боротьби і поповнення запасів боєприпасів у будь-якому серйозному конфлікті.

З припиненням США військової підтримки України багато європейських урядів усвідомили ризики закупівель зброї у США, які зробили їх залежними від Вашингтона в плані подальшого функціонування їхнього озброєння.

Як пише Financial Times, існують непідтверджені чутки про те, що США зберегли секретні "вимикачі", які можуть знерухомити літаки та системи озброєння. Однак на практиці це може навіть не мати значення, оскільки сучасні бойові літаки та інша складна зброя, така як протиракетні системи, сучасні безпілотники та літаки раннього попередження, уже залежать від американських запасних частин та оновлень програмного забезпечення, зазначає видання.

"Більшість європейських армій сильно залежать від США в плані підтримки зв'язку, підтримки радіоелектронної боротьби і поповнення запасів боєприпасів у будь-якому серйозному конфлікті", - сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

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При цьому залежність Європи від США стрімко зростає: на Америку припадає 55 відсотків імпорту оборонного устаткування в Європу в період із 2019 до 2023 року - порівняно з 35 відсотками в попередні п'ять років, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру.

Бойові літаки

Більше половини сучасних бойових літаків Європи - переважно F-35 і F-16 - закуповують у США. При цьому літак покладається на постійні оновлення та технічну підтримку з боку США через свою Автономну логістичну інформаційну систему, яка управляє всім, від планування місій і баз даних загроз до діагностики технічного обслуговування.

"Проблема з дійсно складним оборонним обладнанням полягає в тому, що [йому] потрібно так багато підтримки від постачальника, що якщо постачальник вирішить припинити [його підтримку], обладнання перестане працювати, якщо не миттєво, то дуже, дуже швидко", - сказав Саш Туса, аналітик з аерокосмічної та оборонної промисловості.

Як зазначає FT, на ранніх етапах програми F-35 Велика Британія - головний покупець, який виробляє багато деталей для літака - запросила гарантії "операційного суверенітету". Деякі гарантії були надані у 2006 році, але жоден союзник США не має такого рівня доступу до вихідного коду системи, як Вашингтон.

Ядерне стримування Великої Британії

Стримування Великої Британії спирається на підводні човни, озброєні балістичними ракетами Trident. Ці ракети орендуються у США і регулярно повертаються на американську базу в Кінгс-Бей, штат Джорджія, для обслуговування. Випробування ракет також проводяться під контролем США на мисі Канаверал у Флориді.

Малкольм Чалмерс, заступник генерального директора RUSI, сказав, що перспектива рішення США припинити обслуговування британських ракет Trident "вкрай малоймовірна".

Однак Нік Каннінгем, аналітик Agency Partners, сказав, що ракети Trident залишаються "критичною точкою уразливості для Великої Британії". З огляду на роль, яку США відіграють в обслуговуванні, він стверджував, що Британія повинна принаймні вивчити можливість використання французьких балістичних ракет M51.

Дані та розвідка

Занепокоєння в європейських столицях пов'язане не стільки з конкретними системами озброєння, скільки з можливістю припинення підтримки зв'язку та обміну інформацією на будь-якій платформі, від винищувачів до вертольотів Chinook і Apache, а також систем ППО, таких як Patriot.

"Існує очевидна стурбованість з приводу надійності США як вашого ключового партнера в галузі оборони", - сказав Дуглас Баррі, старший науковий співробітник з військової аерокосмічної техніки в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

При цьому, як вказує FT, головною жертвою невизначеності, швидше за все, стане американська військова промисловість, а не її європейські клієнти.

Американські оборонні компанії давно використовують гарантії безпеки Вашингтона як маркетинговий інструмент для своїх дорожчих товарів, таких як винищувачі. Але Туса сказав, що демонстрація США своєї готовності припинити підтримку була "абсолютно фатальною" для продажів.

"Довіра - це те, що можна зламати тільки один раз", - сказав він.

Європа не здатна замінити США

Як писало Politico, Європа не здатна повністю замінити розвідувальну допомогу США. Як зазначають експерти, Америка має не тільки більше технічних можливостей для ведення розвідки, а й більшу кількість аналітиків, які працюють із розвідданими.

Також УНІАН писав, що на тлі погіршення відносин зі США через зовнішню політику Дональда Трампа в Канаді бояться, що американці можуть "вимкнути" придбані канадцями винищувачі F-35.

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