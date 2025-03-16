Європа не володіє ядерним арсеналом, який міг би зрівнятися зі США і Росією, тому є низка проблем, з цим пов'язаних.

Франція і Велика Британія вже давно є ядерними державами, тому різні європейські лідери замислюються, чи може ця "стримувальна" зброя перебувати ближче до дому. При тому, що більша частина світового ядерного арсеналу належить США і Росії, у Франції є близько 290 ядерних боєголовок, а у Великій Британії - 225 ракет Trident, розроблених у США, пише CNN.

Останніми тижнями європейські лідери дедалі частіше висловлюються про необхідність посилення спільної оборони під британською або французькою "ядерною парасолькою", оскільки надійність США, як союзника, схоже, похитнулася, йдеться в матеріалі.

Не володіючи арсеналом, який можна порівняти з російським, Франція здатна лише погрожувати "стратегічною відплатою" (нанесенням супротивнику потужного удару у відповідь з метою стримування). Тоді як американський ядерний арсенал, крім величезної потужності, має ще одну ключову перевагу в ядерній війні: його різноманітність дозволяє мінімізувати можливий термоядерний обмін. США можуть застосовувати так звану "градуйовану відповідну реакцію", що може означати навіть одиночний удар замість повномасштабного застосування всіх наявних сил.

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ЗМІ пише, що, зі свого боку, французький ядерний арсенал історично призначався як зброя останнього удару в разі загрози території Франції з боку СРСР ще за часів Холодної війни.

Це, ймовірно, призвело б до масованого удару по ключових об'єктах на території радянського блоку з метою примусити противника до відступу. Саме такі відмінності створюють ключові перешкоди для формування єдиної європейської ядерної парасольки.

"Європейці не володіють ядерною культурою. Вони її не розуміють, тому що завжди виходили з того, що цим займуться американці. Я підозрюю, що Макрон має намір, якщо можна так висловитися, навчити тих, хто готовий до цього, основ ядерного діалогу", - вважає відставний генерал, колишній заступник командувача силами НАТО в Європі Мішель Яковлефф.

Повідомляється, що саме тому Макрон запропонував союзникам брати участь у секретних французьких ядерних навчаннях, щоб вони могли на власні очі побачити можливості та принципи ухвалення рішень Францією. Однак він також дав зрозуміти, що не має наміру передавати свою "ядерну валізку" союзникам або навіть Брюсселю. Рішення про застосування ядерного удару "завжди залишалося і залишиться" за ним, заявив президент Франції.

Британські військові, зі свого боку, "дуже активно працюють над підвищенням так званого ядерного IQ у НАТО". Вони забезпечують, щоб "усі союзники усвідомлювали і розуміли принципи ядерного стримування". Але щоб зрівнятися з Росією, Європі знадобляться роки, якщо не десятиліття.

"Однак стримування визначається не тільки кількістю ракет; також важливо довести операційну надійність європейських ядерних сил", - зазначено в статті. Зрештою, "ядерна зброя - це не чарівний інструмент". Будь-яка ефективна стратегія стримування Росії повинна включати і звичайні сили.

Що ще відомо про ядерний арсенал Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що в Литві можуть змінити Конституцію, щоб розмістити у себе ядерну зброю. За словами міністра оборони Довіле Шакалене, "існують можливості" змінити статтю 137 Конституції Литви, яка зараз забороняє розміщення на території країни зброї масового знищення та іноземних військових баз.

Крім того, у The Times оцінили, чи може Польща отримати ядерну зброю. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова розмістити американські ядерні бомби або ракети. Його заява прозвучала за кілька днів після того, як прем'єр-міністр і політичний суперник Дуди Дональд Туск висловив думку, що Польщі час замислитися над розробкою власної ядерної зброї.

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