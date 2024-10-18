Саме Росія зацікавлена у "підсвітці" такого аспекту в темі гарантій для України.

Російська Федерація зацікавлена показати, що нібито Україна готова шантажувати своїх партнерів тим, що може зайнятися відновлення ядерного потенціалу.

Про це сказав експерт з питань національної безпеки Іван Варченко в ефірі телеканалу "Espreso".

За його словами, тому й "підсвідчується" тема, що нібито Україна говорить про відновлення ядерного потенціалу.

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Варченко зазначає. що президент України Володимир Зеленський говорив в Брюсселі 17 жовтня про гарантії партнерів перед Україною щодо безпеки через відмову її у свій час від ядерної зброї .

Експерт зазначає, що російські ЗМІ багато працюють над тим, щоб донести до європейських партнерів, що Україна і Росія "один народ", що ми однаково мислимо і "такі самі дикуни" як і росіяни. За його словами, Росія надто "підсвічує" будь-які речі, які дозволяють натягнуто говорити про це, зокрема, що в Росії мобілізація в 2022 році відбулася з пострілами і бійками. а тепер проблеми в цьому питанні і в Україні.

"Я б зараз зупинився в тому, щоб наполягати, що Зеленський сказав, що Україна готова відновити ядерну зброю. Цього не прозвучало", - наголосив Варченко.

За його словами, йшлося про те, що для України важливе виконання гарантій, які давалися під час її відмови від ядерної зброї і ці гарантії взяли на себе 5 держав, підписавши Будапештський меморандум в 1994 році.

"Якими мотивами керувалися тоді підписанти це інша справа, але гарантії вони на себе взяли, що Україна не буде піддана нападу в обмін на відмову від ядерної зброї", - сказав експерт.

При цьому вважає правильним це нагадування для західного світу, для наших партнерів, в розмові з тими, хто готовий грати за російським сценарієм, в тому числі з Китаєм, який є гарантом по Будапештському меморандуму. Варченко наголошує, що з боку Зеленського не було заяв про якусь ядерну програму, що ми будемо відновлювати ядерну зброю.

"Це Росія зацікавлена в тому, щоб такий акцент стояв, що ми такі ж як і Росія, котра здійснює шантаж ядерною зброєю, що нібито Україна готова розробляти ядерну зброю і бути там. де Іран, Північна Корея", - наголосив Варченко.

Що відомо щодо потенційного відновлення ядерної зброї

Як повідомляв УНІАН, видання BILD повідомило, що нібито Україна серйозно думає про відновлення свого ядерного потенціалу.

При цьому сказано, що 17 жовтня, в Брюсселі під час засідання Ради ЄС Володимир Зеленський нібито заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

З посилання на анонімного українського чиновника видання писало, що для створення першої ядерної боєголовки Києву вистачить буквально кілька тижнів.

Президент України Володимир Зеленський спростував цю інформацію, зазначивши, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю.

За його словами, мова йшла про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. І для України це вступ в НАТО на сьогодні, а не відновлення ядерної зброї.

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