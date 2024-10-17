За словами одного з чиновників, Україні знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу.

Сьогодні в Брюсселі під час засідання Ради ЄС Володимир Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя. І, як пише кореспондент BILD Юліан Рьопке, ця заява Зеленського стала "ударом" і "шоком" для західних журналістів.

При цьому, за словами Рьопке, влада України дійсно всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї.

Так, він посилається на заяву високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.

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"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", - попередив чиновник.

Він також заявив, що Заходу слід "менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії".

Зеленський у Брюсселі представив план перемоги України

Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків, які стосуються політичної, економічної та військової підтримки України.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Захід поки що не готовий до українського плану перемоги. За словами експерта, цей план - це програма максимум. І цілком імовірно, що Україна не отримає позитивну відповідь за деякими пунктами найближчим часом.

При цьому політичний експерт Олександр Харебін заявив, що в разі, якщо план перемоги не спрацює, президент Володимир Зеленський понесе катастрофічну для себе політичну відповідальність.

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