РФ використовує всі можливі засоби для знищення українських морських дронів.

У використанні морських дронів у війні на морі Україна досягла вже значних успіхів, відсунувши Чорноморський флот РФ флот на 200 миль від узбережжя. Водночас рашисти намагаються знайти свої засоби протидії українським катерам-камікадзе. Експерти Defence Express проаналізували їхні зусилля та оцінили рівень загрози.

Зокрема, як пише портал Naval News, для протидії українським морським дронам окупанти в Севастополі активно зводили фізичні бар’єри із бонових загороджень. Водночас це для них був не єдиний засіб захисту, про що свідчить той факт, що після масштабних штормів у листопаді цього року рашисти так і не стали їх поновлювати.

Крім того, для пошуку у відкритому морі окупанти почали використовувати архаїчні патрульні літаки Бе-12. Як зазначають у Naval News, апаратура цих літаків розрахована на виявлення перископів підводних човнів на поверхні води, тому має цілком впоратись із виявленням морських дронів з невеликим корпусом і потім дати цілевказівку для інших "бортів" морської авіації ЧФ РФ.

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Водночас засоби, які морська авіація російського Чорноморського флоту використовує для атаки на наші морські дрони – це окреме цікаве питання, зазначають експерти.

Так, у огляді Naval News фіксується використання не тільки винищувачів Су-30 чи вертольотів Мі-8, але й доволі рідкісних Ка-29. Також раніше стало відомо, що РФ тестує FPV-дрони-камікадзе проти цілей на морі, і цілком ймовірно, що ворог також відпрацьовує інструмент ударів по нашим катерам-камікадзе.

"Загалом картина виглядає так – рашисти мають немалий набір інструментів протидії нашим морським дронам, але тут ворог вимушений скоріше реагувати на виклики, які на морі ставлять Сили оборони України. Бо саме Україна зараз має ініціативу у війні в Чорному морі", - зазначають у Defence Express.

Українські морські дрони - що відомо

Україна змогла досягти значних успіхів у Чорному морі, частково перетворивши його на заборонену зону для російських військових кораблів. Про це писали провідні західні ЗМІ, аналізуючи удари по російських об’єктах в окупованому Криму. Зазначалося, що Росія втратила низку кораблів і не може використовувати решту.

26 липня 2023 року на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair у Стамбулі продемонстрували український морський дрон MAGURA V5 - багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління, яким можна вести спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, а також застосовувати для протимінної боротьби, охорони флоту і бойової місії.

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