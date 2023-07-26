Дрон може виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону флоту та бойові місії.

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair в Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.

Як повідомляє "Промисловий портал", MAGURA V-типу - це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління, який може виконувати широкий спектр таких завдань як спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту та бойові місії.

Гідродинамічний корпус V5 дозволяє йому пересуватися приховано з чудовою маневреністю. Його висота над ватерлінією має становити лише 50 сантиметрів. Дрон може розвивати до 42 вузлів, має дальність до 450 морських миль і корисне навантаження до 320 кілограмів.

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"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", – заявляють розробники.

Українські дрони

У березні 2023 року Кабмін дав старт масовому виробництву українських дронів.

Україна планує налагодити промислове виробництво дронів. Поки Кабмін налагоджує документальні нюанси, на фронті вже випробовують один з вітчизняних дронів.

Йдеться про Punisher або "Каратель". До початку широкомасштабного вторгнення в 2022 році БПЛА здійснив близько 120 місій. Це найменший і найлегший ударний дрон, який не має аналогів у світі. Він здатний завдавати ударів по захищених об'єктах ворога на глибині до 40 кілометрів.

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