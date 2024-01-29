Міністр закордонних справ Угорщини сказав, що на сьогоднішній зустрічі в Україні питання гарантій безпеки не розглядали.

Угорщина й надалі не буде поставляти Україні зброю, але допомагатиме гуманітарно.

Про це сказав міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на пресконференції за підсумками переговорів з представниками української влади. Так, відповідаючи на запитання, чи готова Угорщина підписати з Україною документ щодо гарантій безпеки, наслідуючи приклад країн "Великої сімки", Сійярто зазначив, що про це питання конкретно сьогодні, 29 січня, не говорили.

Водночас додав: "Ви знаєте Угорську точку зору. Я вимушений вам сказати, що в майбутньому ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього часу. Водночас жодного разу ми не відмовили громадянину України, коли нас просили про допомогу. І після цього ми також будемо (допомагати, - Ред.). Кожному громадянину України, який потрапив в біду, Угорщина готова допомагати. Тобто гуманітарний напрямок ми продовжуємо".

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 січня, Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого.

Сьогодні Петер Сійярто прибув в Україну. Після перемовин відбулась спільна пресконференція Сійярто, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Під час заходу Сійярто прокоментував розблокування Угорщиною допомоги від Євросоюзу Україні на суму 50 млрд євро. Він не став уточнювати, чи готова його країна змінити позицію з цього питання. Міністр тільки наголосив, що це питання не є двостороннім питанням Угорщини та України. "Ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюселі", - заявив Сійярто.

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