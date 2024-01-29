Політичний директор прем'єр-міністр Угорщини заявив про готовність до компромісу.

У понеділок, 29 січня, Угорщина заявила про свою готовність до компромісу, який дозволить профінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку напередодні екстреного саміту 1 лютого, пише Reuters.

Зазначається, що політичний директор прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана заявив про відкритість Будапешту до питання використання бюджету ЄС для запропонованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів).

"Балаж Орбан, головний політичний радник прем'єр-міністра, підтвердив на X, що в суботу Будапешт направив Брюсселю пропозицію, яка свідчить про його готовність використати бюджет ЄС для надання пакету допомоги і випустити спільні боргові зобов'язання для його фінансування, якщо були додані інші "застереження", – пише Reuters.

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Агентство зазначає, що це є значною зміною у позиції Будапешта порівняно з тим, яку він займав лише кілька тижнів тому. Раніше він заблокував перегляд бюджету ЄС, який включав допомогу Україні, що змусило його лідерів скликати екстрений саміт.

Допомога ЄС для України

УНІАН писав, що Брюссель розробив план, який демонструє загострення боротьби між ЄС і Угорщиною. ЄС саботуватиме економіку Угорщини, якщо Будапешт знову заблокує нову допомогу Україні.

До того ж справи в Угорщині підуть не найкращим чином, якщо вона спробує перешкодити європейським лідерам, які зустрінуться наступного тижня, щоб схвалити життєво необхідну допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Водночас 29 січня стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто почав свій візит в Україну.

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