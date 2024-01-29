Угорська сторона сформулювала відповідні прохання в 11 пунктах.

Угорщина попросить повернути нацменшині угорців на Закарпатті права, які вони мали до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час спільної прес-конференції в Ужгороді зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Ми просимо повернути угорській нацменшині всі права, які вона мала до 2015 року. Ми не просимо більше ніж те, що було до 2015 року", - сказав Сійярто.

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За його словами, ці прохання сформульовані в 11 пунктах.

"Наприклад, щоб статус національної школи був відновлений, щоб була можливість складати іспити на атестат зрілості угорською, щоб можна було в галузі вищої освіти, культури і суспільного життя використовувати угорську", - додав прем’єр Угорщини.

За словами Кулеби, для напрацювання вирішення цих питань має бути створена двостороння комісія, яка у десятиденний термін представить на розгляд урядів двох країн конкретне розуміння, як це зробити.

"Принципово питання щодо повернення прав нацменшинам щодо освіти та використання рідної мови в Україні вирішено стосовно всіх національних спільнот, які проживають на території нашої країни. Сьогодні ми отримали прохання, додаткові запити угорської сторони, ми їх опрацюємо", - сказав глава МЗС.

Він також додав, що Україна виконала свої зобов’язання перед Європейським Союзом у цій частині, але це питання ще й двостороннє, яке буде конструктивно пропрацьоване.

Закон про нацменшини – подробиці

21 вересня 2023 року Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний закон про національні меншини.

Законом, зокрема визначається, що держава з урахуванням конкретного становища осіб, які належать до нацменшин, вживає заходів з метою досягнення у сферах економічного, соціального, політичного та культурного життя повної та справжньої рівності між особами, які належать до нацменшин, та особами, які належать до більшості населення.

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