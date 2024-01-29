Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто уник чіткої відповіді на запитання з приводу розблокування пакету допомоги від Євросоюзу Україні на суму 50 млрд євро.
На брифінгу Сійярто не став уточнювати, чи готова його країна змінити позицію з цього питання. Міністр тільки наголосив, що питання розблокування 50 млрд євро допомоги не є двостороннім питанням Угорщини та України.
"Ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюселі", - заявив Сійярто.
Блокування Угорщиною допомоги Україні і візит Сійярто
Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув в Україну. На Закарпатті він зустрічався, зокрема, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою.
Цей візит має на меті підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
У грудні 2023 року Орбан на саміті Євросоюзу наклав вето на допомогу Україні на суму 50 млрд євро. На саміті 1 лютого це питання знову має розглядатися і лідери ЄС спробують досягти угоди щодо пакету допомоги Україні.
Чиновники ЄС покладають великі сподівання на візит Сійярто до України, оскільки це, ймовірно, допоможе розблокувати виділення допомоги Києву.