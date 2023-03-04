Йдеться, у першу чергу, про закупівлю артснарядів калібру 155 мм.

Євросоюз шукає країни, які не входять до блоку, для створення спільної схеми закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних двох дипломатів та одного чиновника ЄС. Вони пояснили, що це частина плану, спрямованого на те, щоб забезпечити більшу кількість недорогих боєприпасів для України. Це також має допомогти Європі з виробництвом та поповненням своїх запасів.

Як зазначається, до схеми можуть бути включені Норвегія та Канада. Першим кроком цієї програми є виділення щонайменше 1 млрд євро для закупівлі артснарядів калібру 155 мм. Більша кількість країн-учасниць полегшить збір коштів та укладання контрактів.

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"Що ми також збираємося зробити, так це спонукати деякі треті країни зробити свій внесок. Отже, ми ведемо переговори з норвежцями, є потенційний інтерес з боку канадців", – сказав один із дипломатів.

За даними видання, пропонується, щоб країни робили внески до колективного фонду – Європейського фонду миру. Далі будуть проведені переговори щодо спільного контракту на постачання боєприпасів.

Така схема може стати новою стратегією використання фонду, який використовується для відшкодування країнам їх пожертвувань у вигляді зброї. Поки що ЄС заплатив країнам 3,6 млрд євро, щоб частково покрити витрати на військову допомогу.

Військова допомога Україні

Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала збільшення виробництва боєприпасів для постачання України.

Нещодавно The Washington Post писала, що Євросоюз прискорить поставки снарядів для гаубиць до України.

Також повідомлялось, що Пентагон збільшить виробництво 155-мм снарядів на 500%.

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