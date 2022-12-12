Фінансову верхню межу фонду буде збільшено до 2 млрд євро у 2023 році та до 5,5 млрд євро до 2027 року.

У Європейському Союзі погодили збільшення фінансової верхньої межі Європейського фонду миру, через який надходить допомога з безпеки для України.

Як наголошується в заяві на сайті Ради ЄС, досягнуто політичної згоди з метою забезпечення фінансової стійкості Європейського фонду миру.

"Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки Збройним силам наших партнерів. За менш ніж два роки, Європейський фонд миру довів свою цінність. Це повністю змінило те, як ми підтримуємо наших оборонних партнерів. Це робить ЄС і його партнерів сильнішими", - підкреслив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

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У зв'язку з цим було вирішено збільшити загальну фінансову верхню межу фонду на 2 млрд євро у 2023 році (на основі цін за 2018 рік) з можливістю подальшого збільшення на більш пізньому етапі. Загальне збільшення фінансової підтримки Європейського фонду миру до 2027 року складе до 5,5 млрд євро.

Ця домовленість буде офіційно формалізована на початку 2023 року. Боррель представить пропозицію для внесення правок до рішення Ради ЄС №2021/509, яким було засновано Європейський фонд миру.

Водночас як йдеться у заяві, це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість Євросоюзу надавати військову підтримку Україні та іншим партнерам.

Раніше передбачалося, що фінансова верхня межа фонду на період 2021-2027 років буде варіюватися від 420 мільйонів євро у 2021 році до 1,132 млрд євро у 2027 році.

Війна в Україні та допомога від ЄС:

6 листопада 2022 року Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Європейському Союзі мають намір запропонувати Україні допомогу в розмірі до 18 млрд євро.

24 листопада Європейський парламент погодив виділення Україні 18 мільярдів євро для того, щоб пережити війну і відновитися після неї.

Однак 6 грудня стало відомо, що Угорщина блокує виділення Європейським Союзом пакета макрофінансової допомоги для України.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан переконує, що його країна не вдається до шантажу в питанні виділення допомоги ЄС для України.

10 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу досягла згоди щодо пакету фінансової допомоги для України на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро.

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