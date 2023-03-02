Країни-члени ЄС, які оперативно нададуть боєприпаси, отримають гарантовану швидку компенсацію та високу суму відшкодування.

Чиновники Європейського союзу та країн-членів обговорюють плани виділення додаткового мільярда євро, а також створення спільної схеми закупівель для прискорення поставок гаубичних артилерійських снарядів. Україна зіткнулася з нестачею боєприпасів, які мають вирішальне значення на полі бою для протидії російським військам.

Як пише The Washington Post із посиланням на чиновника ЄС, знайомого з проектом, пріоритетом зараз є гарантування швидкої доставки українським збройним силам 155-мм артилерійських снарядів.

ЄС допомагає Україні через свій Європейський фонд миру - фонд, який використовується для відшкодування країнам-членам, які надають зброю, боєприпаси та військову підтримку Україні. Згідно з останньою пропозицією, країни-члени, які негайно нададуть боєприпаси, отримають гарантовану швидку компенсацію та високу суму відшкодування.

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Для фінансування проекту державам-членам потрібно буде використати додатковий мільярд євро після того, як вони вже погодилися в грудні поповнити Європейський фонд миру ще на 2 мільярди євро з можливістю додаткових 3,5 мільярдів.

ЄС також заохочуватиме треті країни приєднатися до фонду, сказав чиновник: "Ми ведемо переговори з норвежцями, можливо, канадці зацікавлені".

Паралельно Європейське оборонне агентство об'єднає запити держав-членів щодо поповнення запасів і проведе прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у Європі.

За словами чиновника, загалом 12 компаній у дев'яти країнах-членах виробляють 155-мм боєприпаси. Європейська комісія стимулюватиме їх нарощувати виробництво з гарантіями довгострокового попиту, що зробить проект цікавим для них, сказав чиновник.

План обговорять міністри оборони ЄС наступного тижня, перш ніж міністри закордонних справ і оборони розглянуть його на зустрічі 20 березня. Потім лідери ЄС можуть затвердити його під час саміту в Брюсселі 23-24 березня.

Озброєння для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір уже цієї весни збільшити виробництво боєприпасів для постачання України. Також ЄК планує поповнити власні запаси боєприпасів на складах в ЄС.Зазначається, що витрати на збільшення виробництва й поставок Україні 155-мм артилерійських снарядів ЄС планує покрити коштами Європейського фонду миру (EPF).

Раніше про намір збільшити виробництво 155-мм снарядів для України заявили у Вашингтоні. Зокрема, Пентагон збільшить виробництво снарядів на 500%. Це можуть зробити за рахунок розширення потужності існуючих заводів, а також залучення нових виробників.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніще наголошував на важливості підтримати Україну поставками снарядів і озброєння, оскільки Україна та РФ ведуть війну на виснаження.

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