Більшість схвалених проєктів передбачають і закупівлі для України, в тому числі системи протиповітряної оборони, боєприпаси.

Європейська Комісія вперше за всю свою історію схвалила рішення про спільні закупівлі зброї. Як йдеться у повідомленні на сайті ЄК, 14 листопада схвалено фінансування для п’яти масштабних проєктів.

Зазначається, що ці проєкти отримають фінансування на 300 мільярдів євро (кожен по 60 мільярдів), а загалом спільні закупівлі дозволять залучити понад 11 мільярдів доларів на поставки для країн армії ЄС.

Проєкти спрямовані на підтримку спільних закупівель критично важливої оборонної продукції у трьох сферах - закупівля систем протиповітряної та протиракетної оборони, закупівля сучасної бронетехніки, Закупівля боєприпасів.

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"Ми робимо важливий крок в оборонній співпраці", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, додавши, що у цих програмах беруть участь 20 країн ЄС.

"Працюємо над посиленням європейської оборонної промисловості і для більшої військової підтримки України", - наголосила вона.

Як йдеться в заяві Єврокомісії, очікується, що ці закупівлі "зроблять критично важливі оборонні спроможності більш доступними".

Наголошується, що більшість схвалених проєктів передбачають і закупівлі для України, в тому числі системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інші заходи із зміцнення оборонних спроможностей в контексті російської агресії.

Зброя від ЄС для України

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС поставив Україні вже 980 тисяч снарядів зі обіцяного мільйона. А загалом до кінця року планується поставити в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів.

у жовтні міністр оборони Данія Троелс Лунд Поульсен повідомив, що країна планує створити міжнародний фонд цілеспрямованого фінансування української збройової промисловості.

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