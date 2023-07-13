Тепер, "Акт про підтримку виробництва боєприпасів" має остаточно схвалити Рада ЄС, аби документ набув статусу закону.

Європейський парламент підтримав плани із збільшення виробництва боєприпасів і ракет в Євросоюзі, аби вирішити проблему нестачі снарядів.

Як повідомляє сайт Європарламенту, відповідний "Акт про підтримку виробництва боєприпасів" підтримало 505 депутатів, виступило "проти" - 56 і "утрималося" - 21.

Тепер цей акт має остаточно схвалити Рада ЄС, аби він став законом. Раніше Рада ЄС погодила текст документу, за який сьогодні проголосували євродепутати.

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Відповідно до проголосованого тексту, мета цього акту полягає у прискоренні постачання боєприпасів і ракет до України та наданні допомогти країнам-членам ЄС для поповнення їхні арсеналів.

При цьому, шляхом втілення цілеспрямованих заходів, у тому числі виділення 500 мільйонів євро на фінансування, цей акт спрямований на створення умов для нарощування промислового потенціалу в Євросоюзі для вирішення питання поточної нестачі оборонної продукції, особливо артилерійських снарядів, ракет та їхніх компонентів.

Також, під час перемовин з Радою ЄС, євродепутати відстояли позицію, що відповідне фінансування спрямовуватиметься на більш різноманітні проекти, і що малі та середні підприємства отримають право на більш високу ставку у фінансуванні. Євродепутати забезпечили нове фінансування, яке не буде виділятися за рахунок раніше погодженого фінансування.

Депутати також відстоювали позицію, аби країни ЄС забезпечували Україну боєприпасами відповідно до цього законодавства без обмежень на експорт.

Зброя для України - новини

Як повідомляв УНІАН, у березні голови держав і урядів ЄС погодили рішення надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року. Після тижнів суперечок 3 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодив механізм закупівлі боєприпасів і ракет для української армії на суму 1 мільярд євро.

Також Єврокомісія виділить 500 мільйонів євро для збільшення потенціалу оборонної промисловості Євросоюзу.

1 червня Європейський парламент підтримав збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет для потреб України. Європейська комісія визначатиме і постійно контролювати наявність такої оборонної продукції, її компонентів, і відповідних сировинних ресурсів, йдеться на сайті.

Після того євродепутати розпочали переговори з Радою ЄС з метою досягнення політичної домовленості.

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