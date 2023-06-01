Євродепутати розпочнуть переговори з Радою ЄС з метою досягнення політичної домовленості.

Європейський парламент підтримав збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет для потреб України.

Як повідомляється на сайті Європарламенту, відповідний проект підтримало 446 депутатів, утрималось 112 і виступили проти 67. Тепер євродепутати розпочнуть переговори з Радою ЄС з метою досягнення політичної домовленості, а потім має відбутися ще одне голосування у липні.

Зокрема, акт про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті пришвидшити доставку боєприпасів і ракет в Україну, а також допомогти країнам-членам Євросоюзу поповнити їхні запаси.

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Крім того, шляхом застосування цілеспрямованих заходів, у тому числі виділення 500 мільйонів євро на фінансування, цей документ спрямований на нарощування промислових потужностей Євросоюзу з метою вирішення проблеми нестачі оборонної продукції, особливо наземних та артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів.

Європейська комісія буде визначати і постійно контролювати наявність такої оборонної продукції, її компонентів, і відповідних сировинних ресурсів, йдеться на сайті.

Підтримана Європарламентом пропозиція передбачає започаткування механізмів, принципів і тимчасових правил, аби забезпечити своєчасну та довгострокову наявність цих оборонних виробів для покупців в межах Євросоюзу.

Ефективність цих правил має бути оцінена до середини 2024 року, з врахуванням розвиток безпекового контексту. Опісля, відштовхуючись від результатів, можливе ухвалення рішення про продовження цих заходів.

Зброя для України від ЄС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні голови держав і урядів ЄС погодили рішення надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року.

3 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодив механізм закупівлі боєприпасів і ракет для української армії на суму 1 мільярд євро.

Також Єврокомісія виділить 500 мільйонів євро для збільшення потенціалу оборонної промисловості Євросоюзу.

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