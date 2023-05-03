Впродовж декількох тижнів в Євросоюзі не могли узгодити питання спільних контрактів на закупівлю боєприпасів для України.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (COREPER II) нарешті погодив механізм закупівлі боєприпасів і ракет для Збройних сил України на суму 1 мільярд євро. Про це йдеться у повідомленні шведського головування в Раді ЄС у мікроблозі Twitter.

"Посли ЄС схвалили рішення про заходи з надання допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних Сил України на суму 1 мільярд євро з метою спільних закупівель боєприпасів і ракет", - наголошується у повідомленні.

Водночас, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, Євросоюз надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро.

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"Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їх спільні подальші закупівлі для України", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів, і для цього теж будуть мобілізовані 1 млрд євро.

Боєприпаси для України від Європейського Союзу

8 березня 2023 року Європейський Союз збільшив на 2 мільярди євро бюджет Європейського фонду миру, який фінансує постачання зброї Україні. Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пояснив, що йдеться про необхідність задоволення потреб України в артилерійських боєприпасах швидкими темпами, нарощення виробничих потужностей і зменшення часу на виробництво боєприпасів у країнах ЄС.

23 березня голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтвердили рішення надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів у наступні 12 місяців.

Водночас, як повідомило видання Politico з посиланням на три джерела, Франція і Польща зіштовхнулись у суперечці після того, як постійні представники країн-членів ЄС не змогли урегулювати спірне питання щодо того, хто має отримувати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України – лише місцеві фірми чи також конкуренти з інших країн.

20 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування через нездатність країн-членів Євросоюзу втілити рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України.