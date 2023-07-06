Найкраще свої обіцянки виконує Східна Європа, Західна – гірше.

Протягом весни і початку літа західні партнери передали Україні лише трохи більше половини тих озброєнь, які встигли пообіцяти за вказаний період. Про це повідомляє група дослідників Інституту світової економіки Кільського університету (Німеччина).

Так, в період з 25 лютого по 31 травня поточного року всі країни-партнери України разом наобіцяли поставити військового обладнання, озброєнь і техніки на загальну суму в 13 млрд євро. Як відзначають дослідники, особливо щедрими на обіцянки в цей період були США, Німеччина і Великобританія.

"Попри таку концентрацію на військових обіцянках, фактичні поставки виявилися значно нижче обіцяного. В цілому, було поставлено лише трохи більше половини обіцяного важкого озброєння", — відзначають автори дослідження.

Відео дня

Більш відповідальними в цьому сенсі виявилися Чехія, Словенія, Польща і Словаччина. Вони надали Україні понад 80% обіцяних важких озброєнь.

Західна допомога Україні - останні новини

За підрахунками моніторингового проекту Oryx, з початку повномасштабної війни Захід передав Україні 771 танк, ще 286 одиниць обіцяють поставити. Завдяки цим поставкам і надзвичайно високим втратам з російського боку Україна змогла трохи обійти Росію за кількістю наявних в строю танків, хоча на початку війни РФ в рази перевершувала Україну за цим показником.

Тим часом під питанням залишаються поставки Україні винищувачів західного виробництва. У Німеччині на цьому грунті спалахнув скандал, коли преса дізналася, що Шольц вирішив продати Саудівській Аравії півсотні винищувачів, але при цьому категорично відмовляється поставляти їх Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: