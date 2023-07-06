Німецька преса прямо задається питанням, а чи хоче Захід взагалі, щоб Україна перемогла у війні.

У Німеччині вибухнув скандал після того, як преса дізналася про наміри уряду продати Саудівській Аравії винищувачі Eurofighter, про постачання яких давно просить Україна. Про це пише німецьке видання Bild.

"Відносини між Україною та її західними партнерами загострюються. Причина: жодна західна країна не хоче постачати військові літаки, хоча Київ відчайдушно потребує їх", – пише Bild.

Журналісти відзначають, що поки тільки Данія і Великобританія пообіцяли Україні почати навчання пілотів на винищувачах F-16. Поставка самих літаків поки знаходиться під великим питанням.

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В особливо невигідному світлі постала Німеччина, яка має в своєму розпорядженні 138 винищувачів типу Eurofighter. Берлін відмовляється почати навіть одну програму навчання українських пілотів, не кажучи вже про можливі майбутні поставки самих літаків. Замість цього канцелярія Олафа Шольца "чинить тиск" для організації експорту 48 винищувачів Eurofighter в Саудівську Аравію.

"Я вважаю, що це в корені невірно. Ми не можемо відмовляти Україні в озброєнні і в той же час постачати найсучаснішу зброю диктатурам і автократіям", – заявив лідер партії "Зелені" і голова Європейського комітету Антон Хофрайтер.

Bild зазначає, що питання поставки винищувачів гальмує не тільки Німеччина, а й інші країни. Німецькі журналісти задаються питанням, А чи хоче Захід взагалі, щоб Україна виграла цю війну?

Військовий експерт Карло Масала в коментарі виданню припустив, що західні лідери досі бояться "ескалації" і побоюються, що українські пілоти будуть залітати в повітряний простір Росії, щоб збивати там російські літаки, що запускають ракети по Україні з глибини російської території.

Експерт по Україні Сергій Сумленний в інтерв'ю Bild зазначив, що українці не можуть зрозуміти, чому Захід продовжує постачати зброю в усі можливі регіони світу, але тільки не в Україну, де вона вкрай необхідна.

"Жодна країна НАТО не наважилася б почати великий наступ без панування в повітрі — і саме це зараз належить зробити українцям. Саудівська Аравія має сотні сучасних західних винищувачів. Було б нескладно почекати з наступною поставкою в Ер-Ріяд і замість цього відправити в країну, яка найбільше потребує цих літаках", – сказав Сумленний.

Позиція Німеччини щодо постачання літаків Україні

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не зможе поставити Києву винищувачі F-16, оскільки таких літаків просто немає на озброєнні німецької армії. Водночас він висловив упевненість, що наявні у Бундесверу винищувачі Tornado і Eurofighter не підходять для українського театру війни.

Намагаючись виправдати небажання постачати винищувачі, Пісторіус заявив, що Німеччина не компетентна в авіаційній сфері, але є експертом у танках і протиповітряній обороні. Також Берлін має намір зосередитися на поставках Україні боєприпасів.

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