Скоротився розрив і в артилерії та реактивних системах залпового вогню.

З початку повномасштабної війни Захід передав Україні 771 новий танк, ще 286 одиниць обіцяють поставити, навіть попри те, що кількість таких обіцянок сповільнилася. За підрахунками OSINT-групи Oryx, танковий парк України з початку вторгнення виріс, в той час як російський - скоротився вдвічі, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Таким чином, Україна наздогнала Росію за кількістю танків. Зазначається, що скоротився розрив і по артилерії і реактивним системам залпового вогню.

Напередодні на Заході підтверджували, що за цей період війни РФ втратила майже половину своєї боєздатності. Наприклад, у 2022-му окупанти випустили 10 мільйонів артснарядів і "вбили" понад 2000 танків, хоча потужностей ВПК Росії вистачає на виробництво 1 мільйона таких снарядів і 200 танків на рік.

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Ця статистика не містить кількість російської військової техніки, яку Росія виробила або вилучила зі складів з початку повномасштабної війни.

Експерти наполягають, що зміна балансу важких озброєнь важлива, але далеко не вирішальна для контрнаступу, оскільки проти добре укріпленої оборони РФ потрібна "сильна перевага". Цим, зокрема, пояснюють величезні втрати Росії в артилерії і логістиці - ЗСУ спершу б'ють по цих знаряддях, перш ніж вводити на поле бою бригади.

Контрнаступ ЗСУ та втрати армій - останні новини

У червні Україна рушила в контрнаступ, у перші тижні звільнивши 8 населених пунктів на стику Донецької та Запорізької області.

Однак незабаром, на думку деяких західних експертів, просування "застопорилося". ЗСУ зіткнулися з добре підготовленою лінією оборони окупантів, в деяких випадках - відсутністю паритету в озброєнні та ефективної підтримки з повітря.

Ці перешкоди коштують захисникам життя й техніки. Наприклад, під час штурмів у 37-й бригаді ЗСУ - з майже 50 осіб після штурмів залишилися 20 бійців (інші або поранені, або вбиті, або захоплені в полон). А 47-ма бригада під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard. Разом з тим російська піхота, якій доручено стримувати початкові атаки ЗСУ, зазнала ще більших втрат.

На Заході поки незадоволені результатами українського контрнаступу, відверто натякаючи, що в разі відсутності прогресу війну доведеться "заморозити". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, своєю чергою, справедливо підкреслив, що для приголомшливих успіхів необхідно багато зброї, в тому числі сучасні винищувачі.

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