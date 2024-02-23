На думку експертів, Abrams є одним з найбільш добре захищених основних бойових танків в світі.

47-я окрема механізована бригада застосовує свої танки M1A1SA Abrams на Авдіївському напрямку. Відповідне відео бригада виклала в своїх соцмережах.

"Поки російські окупанти намагаються зрозуміти, де танки Abrams, танкісти 47 окремої механізованої бригади вже понад місяць розбирають російських загарбників та їхню техніку на молекули", – йдеться в повідомленні.

Раніше українські канали неодноразово публікували фото та відео з "Абрамсами" поблизу лінії фронту, проте свідчень їхньої участі у боях не було.

На відео можна помітити, що на танк встановили динамічний захист ARAT, який входить до комплекту захисту танку в міських умовах Tank Urban Survival Kit (TUSK). Раніше його активно застосовували американські танкісти під час іракської кампанії.

Abrams: у чому його переваги

США почали серійно виробляти основний бойовий танк M1 Abrams у 1980 році. На сьогодні це один з найбільш добре захищених танків в світі.

Серед інших переваг "Абрамса" над старими радянськими зразками називають сучасну систему керування вогнем та більший рівень пробивної дії пострілів. Окрім того, Abrams має набагато кращі умови для екіпажу, ніж танки типу Т-64 та Т-72.

Існує багато модифікацій танка Abrams. Версія M1A1SA, яку можна бачити на відео, не є найсучаснішою з них, однак її перевага полягає в тому, що США мають багато таких ОБТ.

Україна почала отримавати ці танки від Сполучених Штатів восени минулого року. Загалом був переданий 31 танк.

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