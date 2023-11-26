Від подальшої політики України залежить, чи дадуть США нові танки.

Американські танки M-1 Abrams, очевидно, почали перекидати до лінії фронту в Україні на початку цього місяця. У мережі з'явилася фотографія, на якій, судячи з усього, зображений танк М-1, який імовірно знаходиться десь на сході України.

Видання Forbes пише, що М-1 на фото представляють модель класичного чотиримісного танка Abrams, виконаного за технологією Situational Awareness.

M-1а1sa - не найкращий M-1. Таким є третій варіант System Enhancement Package армії США. Але перевага М-1A1 зразка 2006 року полягає в його численності. Ще в 2022 році американці мали близько 650 67-тонних танків, і планують зняти їх з озброєння протягом двох років, коли з танкового заводу General Dynamics в Лімі почнуть надходити нові М-1A2.

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Тобто, передавши Україні першу партію з 31 танка М-1а1са, уряд США робить можливим передачу Україні набагато більшої кількості М-1 за умови, звичайно, що республіканці в Конгресі США не заблокують допомогу Києву.

Коли адміністрація президента США Джо Байдена ще в січні оголосила про передачу М-1, деякі спостерігачі припустили, що мова йде про танки М-1A1 Firepower Enhancement Package, сотні яких корпус морської піхоти США нещодавно зняв з озброєння.

Потім у березні ряд ЗМІ повідомили, що танки будуть поставлятися з більшої кількості наявних M-1a1sa.

"Пентагон прийняв рішення про закупівлю варіанту M-1A1, що дозволить нам значно прискорити терміни поставок і надати Україні важливий потенціал до осені цього року", - заявив прес-секретар Пентагону ПЕТ Райдер.

Насправді M-1a1fep і M-1a1sa не так сильно відрізняються один від одного. Вони оснащені однією і тією ж 120-міліметровою гладкоствольною основною гарматою, якою озброєні всі M-1A1 та a2, а також швидкою і точною системою управління вогнем, цифровими картами, що відображають мережу поля бою Blue Force Tracker, і локаторами далеких цілей, які допомагають екіпажу виявляти цілі для артилерії.

У порівнянні з новими танками А2 у моделей М-1А1 відсутня цифрова архітектура, даталінк для програмованих боєприпасів і пара тепловізійних прицілів третього покоління: по одному для навідника і командира. На танках А1 є тільки один повноцінний тепловізійний приціл для навідника.

На озброєнні США машини A2 також мають новітню броню зі збідненого урану. На А1 також встановлена уранова броня, хоча і більш старого типу, але американська політика вимагає від General Dynamics видалити уран і замінити його на вольфрам перед відправкою танків за кордон.

Неясно, наскільки більше захисту дає уран порівняно з вольфрамом; у будь-якому випадку, М-1 є одним з найбільш добре захищених танків у світі. Його гармата потужна на відстані до тисячі ярдів. Його оптика та система управління вогнем відповідають світовому рівню. Його турбінний двигун здатний спалювати широкий спектр палива і досягати максимальної швидкості 42 милі на годину.

Перших 31 М-1, поставлених Україні, достатньо для оснащення одного батальйону однієї бригади в армії, що нараховує сто бригад. Українські Збройні сили мають у своєму розпорядженні більш ніж 50 вцілілих німецьких "Леопардів-2", а також отримали перші пару десятків з майже 200 "зеопардів-1". Але навіть ці Західні танки перевершують за чисельністю близько тисячі радянських Т-64, Т-72 і т-80.

Але при наявності часу і політичної волі Україна може отримати набагато більше М-1. Будь-який старий корпус М-1 - в армії США зберігається близько 3 тисяч одиниць - може стати M-1a1sa. Армійські техніки обирають старий М-1 із величезного флоту машин на армійському складі в Алабамі, відновлюють його автомобільні системи та відправляють до Ліми, де General Dynamics змінює броню та встановлює нові підсистеми.

Весь процес може зайняти від шести до дев'яти місяців. Для отримання всіх 222 машин M-1a1sa, замовлених в 2016 році, компанії Morocco знадобилося чотири роки.

Однак якщо в якості відправної точки взяти той, що нещодавно надійшов на озброєння М-1A1, наприклад, колишній танк Національної гвардії армії США, то підготовка до експорту повинна пройти швидше. В цьому випадку General Dynamics потрібно лише розкрити корпус і вежу, зняти уранову броню та замінити її на вольфрамову.

Цілком можливо, що адміністрація Байдена випередила події, пов'язані з майбутньою передачею М-1 Україні, тихо давши вказівку армії направити додаткові танки на модернізацію. Однак реальне завершення другої передачі М-1 може залежати від фінансування з боку Конгресу.

Танки Abrams для України - головні новини

У січні у Вашингтоні повідомили, що відправлять Україні 31 танк Abrams. Рішення стало поштовхом для передачі ЗСУ німецьких танків Leopard 2.

25 вересня з'явилася інформація, що Україна вже отримала перші танки від США. У середині жовтня представник армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'доннелл заявив, що Київ отримав всі обіцяні Вашингтоном танки M1A1 Abrams.

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