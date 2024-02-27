Північна Корея відчутно допомагає Росії, поділилися в українській розвідці.

Продовжується війна в Україні. За умов посилення міжнародної санкційної політики проти РФ та продовження активної роботи українських Сил безпеки і оборони України по об’єктах ворога, Росія не зможе виконати план з виготовлення 2,7 мільйонів снарядів цього року.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Посилення санкційної політики. Активна робота проукраїнської міжнародної коаліції, яка буде цю санкційну політику не лише посилювати рішення, але й контролювати виконання попередніх рішень, шукати шпаринки і закривати їх. І робота така ведеться", - підкреслив Юсов.

Він зауважив, що безумовно потрібна робота українських Сил безпеки і оборони по тих об’єктах ворога, які безпосередньо мають відношення до військової промисловості. "І така вже робота ведеться. Далі потрібен спротив, активний спротив українського народу", - заявив Юсов.

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На уточнювальне питання, яку інформацію має українська розвідка про факти ймовірних постачань до Росії снарядів від Північної Кореї та від Ірану, Юсов відповів: "По Північній Кореї йдеться не про ймовірні, а цілком конкретні постачання. Це справді великі партії і достатньо відчутні об’єми", - заявив він.

За його словами, щодо Ірану факти співпраці є. "Але вони переважно стосуються іншої номенклатури. Насамперед зрозуміло, мова йде про безпілотні літальні апарати. Якщо питання про ракети, то ні, таких фактів зараз немає", - зауважив Юсов.

Також, за словами представника ГУР, не змінилися плани Росії щодо продовження атак на енергооб’єкти України для збереження і досягнення політичних цілей та знищення української інфраструктури.

"Глобально нічого не змінилося, як і сутність терористичного російського режиму. Який цілеспрямовано завдає терористичних атак і ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України, в тому числі енергетичних об’єктах. Тому, так, вони знаходяться в потенційній зоні ризику і Україна потребує більшої допомоги в контексті посилення засобів протиповітряної та протиракетної оборони. В мотиваціях, діях та методах російських терористів нічого не змінилося", - констатував Юсов.

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Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, Росія планує виготовити близько 2,7 млн снарядів за цей рік. Минулого року росіяни випустили близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм. Водночас для цього росіянам потрібна модернізація виробництва, розконсервація і створення нових ліній, тому санкції мають бути спрямовані на верстати і на матеріали з яких робляться електронні чипи, мікросхеми та інше.

Росія з Північної Кореї завезла півтора мільйона боєприпасів, але вони 1970-1980-х років, тому половина з них не спрацьовує, а інша решта потребує відновлення та перевірки перед застосуванням.

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