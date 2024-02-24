КНДР просить натомість певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів, що КНДР поставила Росії 1,5 млн боєприпасів виробництва 1970-1980-х років.

"На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 1970–1980-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки", - заявив він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Також Скібіцький пояснив, в чому тут вигода для Північної Кореї.

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"Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить натомість певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", - пояснив він.

Співпраця РФ і КНДР

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що Північна Корея, передавши Росії свої балістичні ракети малої дальності, використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд. Він нагадав, що надані Північною Кореєю ракети малої дальності були випущені по Україні в грудні та січні.

Розвідка підтверджує намір КНДР передати Російській Федерації ще 1 мільйон артилерійських снарядів. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на спеціальному засіданні Європейської ради.

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