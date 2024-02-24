Скібіцький додав, що озвучені обсяги потребують модернізації виробництва, і важливу роль у протистоянні цьому відіграють санкції.

Минулого року РФ виготовила близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а цього року хочуть вийти на кількість - 2,7 млн. Про це розповів заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Скібіцький додав, що озвучені обсяги потребують модернізації виробництва, і важливу роль у протистоянні цьому відіграють санкції.

"Ми просимо партнерів, що санкції мають бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких виробляють електронні чипи, мікросхеми тощо. Тож це дуже широкий спектр, у цьому напрямі нині працює і Головне управління розвідки, і вся наша розвідувальна спільнота. Це стосується всього, що пов'язано з виробництвом озброєння. І я вже не кажу про кількість підприємств, які Росія залучила у виробництво", - зазначив Скібіцький.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

На лівобережжі Дніпра українські захисники знищили понад півсотні російських військових, багато техніки та майже десяток інженерно-фортифікаційних споруд противника.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог вперто продовжує спроби штурмів позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра. Минулої доби агресор здійснив п’ять штурмів, але, зазнавши втрат, відступив на вихідні позиції.

Протягом минулої доби Сили оборони відбили 61 атаку ворога в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія", повідомив речник Дмитро Лиховій.

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