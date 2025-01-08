Роб Бауер закликає фінансові інститути "адаптуватися до зростання загроз безпеці".

Західні інвестори "бездумно" уникають інвестицій в оборонну промисловість. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Він вважає, що західні рейтингові агентства, банки та пенсійні фонди ведуть себе "нерозумно", уникаючи інвестицій в оборону, і закликає фінансові інститути "адаптуватися до зростання загроз безпеці".

За словами військового, нездатність інвесторів зрозуміти свою роль у "колективній обороні" означає, що після початку війни в Україні вони ризикують упустити значне державне фінансування.

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"Чому вас не переконують трильйони доларів? Що трапилося з вашим діловим інстинктом? Невже ви дурні?" - сказав Бауер.

На його думку, нині йдеться про перерозподіл сил між Китаєм і США:

"Якщо зміщуються тектонічні плити, відбуваються землетруси, що є частиною нашого найближчого майбутнього".

Видання нагадує, що акції багатьох великих європейських оборонних компаній, включаючи німецьку Rheinmetall та норвезьку Kongsberg Gruppen, за останній рік різко зросли, оскільки збільшилася кількість державних замовлень на танки, ракети та артилерію. Інвестори також роблять ставку на те, що переозброєння НАТО сприятиме зростанню доходів.

При цьому деякі європейські банки, як і раніше, неохоче видають кредити виробникам зброї, щоб допомогти їм збільшити обсяги виробництва. У загальному бюджеті ЄС також діє заборона на прямі інвестиції в оборону.

За словами Бауера, ці правила "застаріли".

"Досі існують пенсійні фонди та банки, які говорять, що інвестувати в оборонний потенціал неетично, тому що він вбиває людей. … А потім виникає питання про цілі сталого розвитку, і я їм кажу: "Їдьте та відвідайте Україну. Ємен і подивіться. Інвестиції в оборону в цілях стримування - це найкращий захід для забезпечення стійкості розвитку", - додав голова військового комітету НАТО.

Виробництво зброї країнами Заходу - останні новини

Як повідомляв УНІАН, німецька компанія Rheinmetall об’єднує зусилля з американською Auterion для розробки бойових БПЛА. Зазначається, що в рамках партнерства Rheinmetall інтегрує свої дрони з програмним забезпеченням, розробленим Auterion, з метою створення загальновійськової системи.

Торік стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири збройових заводи. Ці підприємства вироблятимуть системи ППО, бронетехніку, снаряди і порох. У жовтні директор концерну Армін Паппергер повідомив, що перший завод уже запущено в роботу.

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