Вкрай важливо, щоб автономні системи могли "спілкуватися" одна з одною.

Найбільший оборонний виробник Німеччини Rheinmetall почав співпрацю з американською компанією з програмного забезпечення Auterion, щоб розробити загальні робочі стандарти для керування автономними бойовими безпілотниками. Угода обіцяє потрясти індустрію, що швидко розвивається, повідомляє Financial Times.

Зазначається, що в рамках партнерства Rheinmetall інтегрує свої дрони з програмним забезпеченням, розробленим Auterion, з метою створення загальновійськової системи.

"У загальному переході від пілотованих до безпілотних систем вкрай важливо, щоб автономні системи могли "спілкуватися" одна з одною", - сказав Лоренц Майєр, виконавчий директор Auterion, чиє програмне забезпечення вже використовується в безпілотниках в Україні.

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Видання нагадує, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну майже три роки тому пришвидшило розвиток безпілотників та інших автономних систем, створивши те, що індустрія називає "програмно визначеною" війною, яка поєднує в собі точність і масштаб. Щоб ці системи поширювалися та працювали разом, потрібен загальний робочий стандарт, каже Майєр:

"Операційна система Auterion дозволить замовнику об’єднати всі безпілотники на загальній основі та інтегрувати різних виробників у загальну архітектуру".

Водночас, за словами директора з цифрових технологій Rheinmetall Тімо Хааса, з огляду на те, що в Україні працює більше двох сотень різних літальних безпілотних систем, "військове навчання є дуже дорогим і трудомістким, а сумісність системи не гарантована".

"Розробка однорідної операційної системи забезпечить ефективне та масштабоване розгортання безпілотних систем", - підкреслив він.

Співпраця Rheinmetall з Україною - останні новини

У листопаді генсек НАТО Марк Рютте заявив, що другий завод Rheinmetall запустять в Україні вже "незабаром". За його словами, оборонна промисловість Німеччини має велике значення як для надання військової допомоги Україні, так і загалом для задоволення технічних потреб НАТО.

Ще у березні стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири збройових заводи. Ці підприємства вироблятимуть системи ППО, бронетехніку, снаряди і порох.

У жовтні директор концерну Армін Паппергер повідомив, що перший завод уже запущено в роботу. Він також пообіцяв випустити першу "українську" БМП Lynx вже до кінця року.

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