Поки що час і місце проведення тренувань тримається в секреті.

Швеція дозволить українським пілотам проходити підготовку на літаках JAS 39 Gripen, заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон в інтерв'ю каналу TV4 Nyheterna.

Він заявив, що кілька досвідчених українських пілотів, які вже пройшли підготовку в Україні, буде допущені до тренувань на тренажерах і випробувальних польотів на JAS 39 Gripen. За його словами, йдеться про базове навчання.

У той же час, поки що час і місце проведення тренувань тримається в секреті.

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Водночас видання зазначає, що хоча це навчання можна розглядати як перший крок до того, щоб Україна отримала шведські літаки, проте можливість того, що шведські літаки будуть використані у війні на Україні, сьогодні малоймовірна.

Міністр оборони підкреслює, що шість дивізій, які є у Швеції, повинні залишитися в країні, і "на даний момент надання будь-яких літаків Україні неактуальне".

Зазначається, що Україна просить у західних союзників насамперед винищувачі F-16. Однак шведські літаки дешевші за конкурентів і вважаються легкими в освоєнні. Це дає Україні основу для прийняття майбутніх рішень щодо оснащення своєї оборони.

Літаки для України

У лютому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон щодо постачання бойових винищувачів Gripen Україні заявив, що перші кроки в цьому питанні повинна зробити міжнародна коаліція.

На сьогоднішньому засіданні Рамштайн міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що навчання українських пілотів на літаках F-16 розпочнеться найближчими тижнями.

Раніше віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що навчання українських пілотів на цих літаках вже почалося у кількох країнах, і зокрема, в Польщі.

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