Виконання контракту Lockheed Martin має завершити до серпня 2026 року.

Міністерство оборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на виробництво та постачання 126 винищувачів F-35 вартістю майже 7,8 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону. Угода, виконання якої Lockheed Martin має завершити до серпня 2026 року, передбачає виготовлення 81 літака модифікації F-35A, 26 літаків F-35B і 19 одиниць F-35C.

Зокрема, 43 винищувачі F-35A будуть виготовлені для Військово-повітряних сил США; 8 для Фінляндії; 7 - Італії; по 6 - для Нідерландів і Польщі; по 4 - для Японії і Бельгії та 3 одиниці для Данії.

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15 винищувачів F-35B замовлені для Корпусу морської піхоти США; 7 - для Великої Британії; і по 2 одиниці - для Італії та Японії.

Що стосується палубної модифікації F-35C, їх віддадуть силам у США. Зокрема 13 літаків призначно для ВМС США і шість для Корпусу морської піхоти.

Винищувачі F-35 - що відомо

F-35 - багатофункціональні винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління, розроблені американською фірмою Lockheed Martin.

Літаки створені у трьох модифікаціях:

F-35A - наземний винищувач для Військово-повітряних сил зі "звичайним" злетом і посадкою (CTOL, conventional takeoff and landing);

F-35B - винищувач із коротким злетом і вертикальною посадкою (STOVL, Short take-off and vertical landing);

F-35C - палубний винищувач (CV) для Військово-морських сил.

Виготовлення зброї в США - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що у грудні минулого року США уклали оборонні контракти з кількома компаніями, у тому числі з Lockheed Martin сумою $1,05 мільярда. Очікується, що виконання контракту, який передбачає закупівлю матеріалів, деталей, компонентів і зусиль, необхідних для забезпечення своєчасного виробництва та доставки 118 лотів для 18 літаків F-35, має бути завершено в січні 2024 року.

На початку на початку квітня цього року стало відомо, що армія США уклала з Lockheed Martin багаторічний контракт на виробництво ракет класу "повітря-земля" (JAGM) і ракет Hellfire. Вартість контракту в перший рік складає $439 мільйонів. Загальна вартість угоди може досягати $4,5 мільярда з усіма додатковими контрактами.

А нещодавно Міноборони США уклало контракт із корпорацією Lockheed Martin на суму 4,8 мільярда доларів на виготовлення високоточних снарядів GMLRS для ракетних систем HIMARS. Пентагон хоче збільшити виробництво GMLRS із 6000 ракет на рік до 14 тисяч. Lockheed Martin має завершити роботу над виготовленням необхідної кількості снарядів до 30 жовтня 2026 року.

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