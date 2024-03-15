Для будівництва заводу буде використано існуючу інфраструктуру.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall уже найближчим часом розпочне будівництво снарядного заводу в Україні, також у планах - виробництво бронетехніки.

Підготовка до будівництва нового заводу з виробництва боєприпасів в Україні завершується, церемонія закладки пройде "незабаром". Як повідомляє DW, про це повідомив голова правління німецького концерну Rheinmetall Армін Папперґер.

При цьому він зазначив, що перші снаряди можуть зійти з конвеєра в Україні за 15 місяців.

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Паппергер також зазначив, що снарядний завод в Україні створюватиметься не з нуля. "Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель. Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко", - сказав він.

Схожу фабрику Rheinmetall має намір побудувати і в Литві, повідомив Папперґер. У самій Німеччині, у Нижній Саксонії, концерн у лютому запустив будівництво нового заводу, теж з виробництва снарядів. Перша продукція очікується навесні 2025 року.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, Паппергер визнав, що будівництво нового снарядного заводу в Німеччині могло бути завершено роком раніше, але на початку війни Росії проти України Rheinmetall не отримав великих замовлень від німецького уряду, які виправдали б інвестиції в 300 мільйонів євро. За його словами, ситуація змінилася, і Берлін планує замовити понад два мільйони артснарядів.

Плани Rheinmetall з виробництва техніки в Україні

Крім снарядів, Rheinmetall постачає в Україну іншу свою продукцію. Так, раніше було оголошено про плани будівництва заводу з виробництва бойової техінки - першими мають стати БТРи та БМП, але коли це станеться - питання відкрите. "Потреби України величезні, - сказав Папперґер DW. - Обмежуючий фактор - гроші". За його словами, зазвичай такий завод міг би виробляти до 400 гусеничних бронемашин на рік, "але фінансових коштів істотно не вистачає".

Глава Rheinmetall також повідомив, що для виробництва основних бойових танків в Україні поки що немає дозволу уряду Німеччини. За його словами, прийнято рішення розпочати з виробництва легких та середніх бронемашин, а потім перейти до важких. У перспективі Rheinmetall також має намір налагодити в Україні виробництво своїх систем ППО.

Концерн Rheinmetall - новини

18 жовтня Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість". Повідомлялося, що воно буде проводити обслуговування та ремонт техніки, поставленої Україні партнерами. Крім того, там проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall.

УНІАН повідомляв, що Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва снарядів. Він випускатиме "шестизначну кількість" снарядів калібру 155 мм, а також метальні снаряди.

Згодом стало відомо, що концерн планує побудувати в Україні щонайменше 4 заводи, які вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

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