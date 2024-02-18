Завод випускатиме снаряди калібру 155 мм, а також метальні снаряди.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва боєприпасів в Україні.

Як повідомляє Rheinmetall у соціальній мережі X, угоду про відкриття заводу було підписано під час Мюнхенської безпекової конференції у присутності міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та українського посла в Німеччині Олексія Макеєва.

"Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні. Шестизначна кількість боєприпасів калібру 155 мм будуть вироблені за рік, включаючи метальні заряди", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Rheinmetall належить 51% акцій заводу, а ще 49% - українській компанії-партнеру.

Співпраця Rheinmetall та України

18 жовтня Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість".

Повідомлялося, що воно буде проводити обслуговування та ремонт техніки, поставленої Україні партнерами. Крім того, там проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall.

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