Нові гібридні системи ППО можуть захищати українські об'єкти критичної інфраструктури та міста.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна разом із США розробляє свої системи протиповітряної оборони FrankenSAM, які вже працюють на території України.

"FrankenSAM – це наша продуктивна співпраця з американськими партнерами. Ми взяли наші радянські системи, інтегрували їх разом з нашими західними партнерами та їх ракетами, пусковими установками і отримали на фініші нове гібридне ППО", - сказав Камишін під час брифінгу.

За його словами, гібридне ППО це швидкі рішення, які "дають результати вже цієї зими". Міністр також підкреслив, що перші рішенні з портфеля проектів FrankenSAM "вже працюють на полі бою".

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"Коли ми були в штатах разом з головою Офіса Президента та з міністром оборони, то спостерігали системи, які розробляються спільно українськими та американськими компаніями. Вони вже сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти критичної інфраструктури, міста. Ці рішення дозволяють нам мати своє швидке ППО вже сьогодні", - додав Камишін.

Виробництво зброї в Україні

В жовтні 2023 року Олександр Камишін заявив, що результати спільного виробництва в Україні разом із США засобів протиповітряної оборони з'являться ще до кінця 2023 року.

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