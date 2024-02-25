Саме такою ракетою, швидше за все, було збито літак А-50, пише видання.

Україна ймовірно змогла модернізувати старі радянські ракети 5В28 до зенітних комплексів С-200, що й дало змогу збивати російські літаки на значно більшій відстані, ніж це може робити американський Patriot, пише Forbes.

Після вже другого російського літака А-50, знищенного далеко від лінії фронту, експерти почали схилятися до думки, що Україна використовує системи С-200. Тільки ця система – з числа тих, які теоретично може мати Україна – здатна вражати повітряні цілі на відстані близько 250 км.

Forbes зазначає, що раніше вже були зафіксовані випадки застосування ракет 5В28 для ударів по окупованій територій та по території Росії. Але про можливість стріляти ними по повітряних цілях досі не йшлося. Уся справа в застарілості цих ракет.

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Зенітно-ракетний комплекс С-200 був створений ще в 1960-х роках для перехоплення великих та відносно повільних американських бомбардувальників. Тож і сама ракета 5В28 є не дуже спритною, але потужною – боєголовка важить понад 200 кг.

Україна зняла свої С-200 з експлуатації ще в 2013 році — вони важкі та громіздкі, їх важко транспортувати — а також через високу вартість їх модернізації. Але за деякими даними незадовго до повномасштабного вторгнення Росії український уряд розглядав можливість відновлення деяких С-200 і модернізації їх за рахунок встановлення сучаснішої системи наведення на ціль.

Forbes зауважує, що під час ударів в режимі "земля-земля" реанімовані українські ракети 5В28 показали хорошу точність. Тож, можливо, ця модернізація справді відбулася.

"Тепер питання на мільярд доларів: скільки 5В28 залишилося в України? Військово-повітряні сили України могли володіти сотнями — навіть тисячами — ракет, коли зняли С-200 приблизно у 2013 році. Але великі, наповнені хімікатами ракети не існують вічно. Тому, можливо, українці отримали свіжі партії 5В28 від своїх союзників, які досі експлуатують С-200. Поляки, можливо. Або навіть болгари", – пише Forbes.

Збиття російського літака А-50

Як писав УНІАН, 23 лютого над східним узбережжям Азовського моря був збитий російський літак-розвідник А-50. Експерти зі зброї одразу відкинули можливість того, що його збили із американського ЗРК Patriot – його дальності не вистачило б. Проте теоретично таку відстань могли б покрити ракети ЗРК С-200, який був на озброєнні ЗСУ до 2013 року.

Пізніше джерела "Української правди" в ГУР повідомили, що російський літак справді знищили саме ракетою з комплекса С-200.

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