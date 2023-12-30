У Forbes вважають, що єдиний ЗРК, який може це зробити - старий радянський С-200.

Українські джерела стверджують, що Сили оборони збили бомбардувальник Ту-22М3 російських ВПС під час масового повітряного нальоту Росії в п'ятницю, хоча доказів цьому й немає.

Водночас, як пише Forbes, Україна має зброю, яка може збивати такі бомбардувальники, хоча це і буде нелегко. При цьому видання має на увазі зовсім не сучасний ЗРК Patriot.

"Якщо українці захочуть переслідувати російські Ту-22 в повітрі, то в реальності є лише один зенітно-ракетний комплекс, який може це зробити - старий радянський С-200. Але з великим зусиллям і не завжди".

Видання нагадує, що радянська промисловість розробила С-200 у 1960-х роках для захисту міст і військових баз від американських висотних бомбардувальників. Його ракети V-860 і V-880 мають довжину понад 9 метрів і важать вісім тонн на старті. Крім того, радари С-200 можуть виявляти ціль за сотні кілометрів.

В ролі системи протиповітряної оборони С-200 не повинна мати проблем з ураженням цілей на висоті до 40 кілометрів і на відстані до 300 кілометрів. "За ідеальних умов його ракети можуть діяти на відстані 250 кілометрів. Це на 150 кілометрів далі, ніж найкращі українські ракети класу "земля-повітря" американського виробництва Patriot PAC-2", - зазначають у Forbes.

Видання нагадує, що Україна успадкувала батареї С-200 від Радянського Союзу в 1991 році. Скільки саме С-200 та ракет до них Україна може мати у своєму розпорядженні сьогодні - неясно.

При цьому українські ВПС експлуатували цю систему приблизно до 2013 року, а з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення почали завдавати удари з С-200 по російських цілях на землі, розташованих на відстані понад 300 км, ймовірно, після модифікації ракет за допомогою додаткового обладнання для наведення.

"Ми не бачили жодних чітких доказів того, що українці розгортають свої С-200 в їх первісній ролі "земля-повітря". Але це не означає, що вони не можуть цього зробити - або вже не зробили", - зазначають у Forbes, додаючи, що на складах в Україні можуть зберігатися сотні старих ракет V-860/880, а в арсеналах колишніх союзників Києва по Варшавському договору - ще сотні.

"Великі, неповороткі російські бомбардувальники, що літають на великій висоті, були б ідеальними цілями для українських С-200, якби росіяни підлетіли досить близько до українського кордону, щоб опинитися в межах дальності дії С-200", - зазначає видання.

Проблема однак полягає в тому, що всі російські бомбардувальники стріляють крилатими ракетами, які можуть летіти набагато далі, ніж 320 кілометрів. Так, власна стандартна ракета Ту-22М3, Х-22/32, має дальність польоту понад 800 кілометрів.

"Батарея С-200 повинна бути далеко попереду міста-мішені Ту-22М3 - на відстані сотень кілометрів - для того, щоб зробити влучний постріл по бомбардувальнику", - підкреслюють експерти.

Чи могла Україна збити Ту-22М3 з ЗРК Patriot

Раніше військові аналітики відповіли на питання, чи могли ЗСУ 29 грудня з ЗРК Patriot збити російський бомбардувальник Ту-22М3, який випускав ракети з території РФ.

Вони зазначили, що пусковий рубіж Ту-22М3 все ж міг потрапити у 160 км дію цього ЗРК. Водночас вони підкреслюють, що для гарантованої поразки необхідно підтягнути Patriot ще ближче і поставити мало не на кордоні.

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