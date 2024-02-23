Сили оборони України збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 з радянського ЗРК С-200.

Україна збила російський літак ДРЛО А-50У за допомогою модернізованої ракети до радянського ЗРК С-200. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в ГУР.

"Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії С-200", - сказано в повідомленні.

Ще в середині минулого року повідомлялося, що ЗСУ змогли модернізувати ракети до цього старого радянського комплексу.

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У липні 2023 року росіяни почали робити заяви про удари по об'єктах в Росії і на окупованих територіях ракетами від комплексу С-200. Серед уражених цілей називали Кримський міст, авіабазу в Ростовській області, Таганрог, Калузьку області (що межує з Московською) та інші. За словами росіян, українці переробили систему ППО для ударів по наземних цілях і б'ють ракетами 5В28.

"Теоретично використання адаптованих ракет ЗРК С-200 для нанесення ударів по наземних цілях можливо на відстані до 600 км", - цитувало російське державне видання ТАСС "високопоставлене джерело в сфері повітряно-космічної оборони".

При цьому про 600 кілометрів говорили не тільки росіяни. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, відповідальний за систему ППО, Ігор Романенко влітку 2023 року в коментарі ВВС Україна розповів, як українські військові вже відпрацьовували на тренування із застосування ракети С-200 по наземних цілях.

"Такі ракети запускали у нас на полігонах, і вони летіли на відстань понад 600 км. Я сам був свідком цього", – зазначив тоді генерал запасу Романенко.

Збиття літака ДРЛО А-50У - деталі

Літак-розвідник РФ А-50 був збитий у п'ятницю ввечері над Азовським морем. Він був знищений в результаті спільної операція Повітряних сил і ГУР. За попередніми даними, А-50 впав поблизу селища Трудова Арменія в Краснодарському краї.

Розвідники додали, що різке падіння швидкості і висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ.

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