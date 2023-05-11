Ці ракети здатні уразити будь-які цілі на окупованих територіях, а також у глибокому тилу РФ.

Радник Комісії США з безпеки в Європі Пол Массаро продемонстрував, куди можуть дістати ракети Storm Shadow. Їх, за даними ЗМІ, отримала Україна.

У Twitter Массаро показав, що Україна потенційно може дістати ракетами Storm Shadow по будь-яких цілях на окупованих територіях, зокрема в Криму. Ба більше, ці ракети дістануть до тилових районів Росії, а також можуть уразити будь-який об'єкт на півдні, південному сході та південному заході Білорусі.

"Storm Shadows справді є зброєю для перемог у війні. Усі російські військові позиції зараз у зоні ураження. Керченський міст у зоні ураження. Російські лінії постачань доведеться перемістити ще далі", - зазначив Массаро.

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Зброя для перемог - що відомо про Storm Shadow

Storm Shadow - крилата ракета великої дальності розроблена Великобританією та Францією. Зазвичай її запускаєть з повітря. Дальність - понад 250 кілометрів.

Експерти MBDA Missile Systems, вважають, що це "зброя глибокого удару", здатна попри погоду, пору року та час доби. Вона оснащена вдосконаленою навігаційною системою для забезпечення точності. Після запуску вона опускається на висоту, що огинає місцевість, щоб уникнути виявлення.

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