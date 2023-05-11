Йдеться про Storm Shadow - крилаті ракети, дальність яких перевищує 250 кілометрів.

Великобританія поставила Україні крилата ракета великої дальності Storm Shadow перед очікуваним контрнаступом. Про це з посиланням на високопоставлених західних чиновників повідомляє CNN.

За даними видання, поставки цього типу озброєння дозволять змінити хід подій, так як дають можливість наносити удари вглиб окупованих росіянами українських територій.

Як повідомляє CNN, в даний час максимальна дальність дії зброї, наданої США, для України становить близько 49 миль (78 кілометрів - УНІАН).

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Storm Shadow - що відомо про ці ракети

Як повідомляється, Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності з потайними можливостями, спільно розроблена Великобританією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальність стрільби становить понад 250 кілометрів.

За даними MBDA Missile Systems, європейської ракетної компанії, Storm Shadow - це "зброя глибокого удару", що здатна "працювати вдень і вночі в будь-яку погоду", оснащена вдосконаленою навігаційною системою для забезпечення точності. "Після запуску вона опускається на висоту, що огинає місцевість, щоб уникнути виявлення",- йдеться на веб-сайті MBDA.

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