Зеленський хоче особисто попросити у союзників більше зброї.

Міністри оборони країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України (відомої як формат "Рамштайн", у п'ятницю зустрінуться на черговому засіданні. При цьому, як пише Spiegel, на зустріч також планує приїхати президент України Володимир Зеленський, який хоче особисто звернутися до своїх західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією.

"У Берліні заявили, що Зеленський хоче вражаюче описати серйозність ситуації своїм візитом на зустріч міністрів оборони країн-сторонників Західної України. Глава української держави також хоче запросити нові поставки зброї для своєї армії, зокрема ракети великої дальності та посилення засобів протиповітряної оборони", - пише видання.

Поки що в Рамштайні панує скоріше робоча атмосфера, але візит Зеленського, найімовірніше, "додасть цій зустрічі політичного забарвлення", зазначає Spiegel.

Відео дня

Видання нагадує, що міністр оборони України Рустем Умдеров уже кілька днів проводить зустрічі з найважливішими союзниками Києва. Сьогодні ввечері він зустрінеться з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні, і основна увага, ймовірно, буде приділена питанню про те, чи зможе Німеччина продовжувати надавати допомогу Україні.

Зброя для України

Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу. Так, в останньому своєму відеозверненні він заявив, що на сьогодні перемога України залежить від чотирьох країн, які можуть надати Україні саме ту далекобійну зброю, яка здатна допомогти вигнати Росію з української території та зберегти життя цивільного населення. Це США, Британія, Франція та Німеччина.

Раніше The Times писало, що в Німеччині під загрозою блокування опинилися 30 пакетів озброєнь для України, включно з вкрай необхідними ракетами для протиповітряної оборони та запчастинами для танків і бойових машин піхоти.

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