Відомо, що легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кілограмів.

Британський уряд замовив велику кількість легких багатоцільових ракет Martlet, аби забезпечити свою армію. Також частину ракет буде передано Україні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що сума замовлення становить 176 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці ракети будуть призначені для оснащення наявних та майбутніх систем ППО малої дальності Збройних сил Британії, а саме бойових машин Stormer.

Крім того, їх використовуватимуть у морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка складається з вертольотів Wildcat.

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У пресслужбі наголосили, що легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кілограмів кожна та забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки та невеликі, швидкі морські цілі. Також сотні ракет LMM Британія передасть на потреби українських військових.

Своєю чергою міністр з питань оборонної промисловості та оборонних закупівель країни Марія Ігл заявила, що світ стає небезпечнішим, тому Британія має продовжувати надавати зброю України та поповнювати свої власні запаси.

"Наше нове замовлення на легкі багатоцільові ракети від Thales UK сприятиме цьому, забезпечуючи наші Збройні Сили універсальними ракетами, які можуть бути використані проти таких загроз, як безпілотники, гелікоптери та малі морські цілі. Цей контракт також є чудовим прикладом того, як оборонні інвестиції можуть підтримати економічне зростання і зберегти робочі місця у Великій Британії на довгі роки", - зауважила вона.

Велика Британія і Україна - останні новини

Раніше міністр оборони Великої Британії заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow по території Росії. Він запевнив, що надання ракет "не заважає" президенту України Володимиру Зеленському використовувати їх для ураження цілей по РФ.

Водночас новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що його країна подвоїть підтримку для України.

"Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вас тут бачити. Для мене велике задоволення і привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії", - наголосив Стармер, зустрічаючи президента України Володимира Зеленського.

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