Начальник ГУР наголосив, що "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

Україна зіткнулася з критичною нестачею боєприпасів та потребує допомоги партнерів. Проте йдеться не тільки про снаряди, а й про артилерійські системи.

"Нам дуже потрібна ця допомога", – сказав СNN очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Список очолювали артилерійські системи, зазначає видання. За словами глави розвідки, Україна потребує різкого збільшення кількості гармат, незалежно від їх віку та типу. Причина полягає в тому, що роки бойових дій завдають шкоди українським далекобійним гарматам.

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Життєво важливими є і боєприпаси. Буданов наголосив, що "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

"Не стільки якість, скільки кількість", – зауважив очільник ГУР МО.

Водночас у повітрі позиції України краща – в безпілотниках "ми більш-менш рівні" з противником. Однак Росія постійно вчиться на своєму бойовому досвіді,тож існує тенденція до ще більшого використання БПЛА на фронті.

Крім того, Буданов хотів би бачити на озброєнні українських військ американські штурмовики А-10. За його словами, це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії.

Зброя для України: останні новини

Сполучені Штати Америки передали Україні бомби GLSDB. Вони вже прямують на фронт, повідомила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Києва.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров написав листа до європейських партнерів де заявив, що українським військам критично бракує боєприпасів. Ворог випускає втричі більше снарядів, ніж Сили оборони.

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