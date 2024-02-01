Росія випускає втричі більше боєприпасів, ніж Україна, наголосив міністр оборони Рустем Умеров.

Україна стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів. Щодня Росія застосовує на фронті втричі більше вогневої міці, заявив у листі до своїх колег з ЄС міністр оборони України Рустем Умеров.

Про це пише Bloomberg, журналісти якого змогли ознайомитися зі змістом цього листа. За словами міністра, Україна не може випускати понад 2000 снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1500 кілометрів. Це менше третини від кількості боєприпасів, які випускає окупаційна армія РФ.

При цьому ситуація з дефіцитом зброї погіршується з кожним днем. Глава Міноборони закликав союзників по ЄС докласти більше зусиль для виконання свого зобов'язання поставити мільйон артилерійських снарядів. Він сказав, що Україні необхідно принаймні відповідати вогневій міці свого ворога.

Відео дня

"Зазвичай перемагає сторона, яка має більше боєприпасів для боротьби", – підкреслив міністр.

Зазначається, що Україні необхідно 200 тисяч 155-мм снарядів на місяць.

Брак зброї в ЗСУ

Проблема з кількістю боєприпасів для української армії, на жаль, не є новою. Проте на тлі затримки зі схваленням додаткового фінансування на допомогу Україні у США, ситуація суттєво погіршилася.

Bloomberg пише, що часом через нестачу боєприпасів українські війська ледь стримують ворога. Видання додає, що навіть у разі надходження зброї від ЄС брак американської підтримки українські захисники відчують на полі бою вже наприкінці весни.

Вас також можуть зацікавити новини: