Навіть якщо допомога від ЄС надійде, брак американської підтримки українські війська відчують на полі бою вже наприкінці весни.

Україні не вистачає зброї, зокрема боєприпасів, для захисту міст, а життєво необхідна допомога з боку Європи та США затримується через політичні суперечки, пише Bloomberg.

З посиланням на анонімних західних чиновників зазначається, що ситуація на фронті стає дедалі важчою, а сили Києва часом ледве стримують московські війська. Для підтримки "активної оборони" Україна потребуватиме постійного постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які союзники намагаються забезпечити.

За словами європейського дипломата, нещодавні хвилі російських ракетних атак також вбили десятки людей у Києві та інших містах, оскільки українська ППО, яка значною мірою покладається на дорогі перехоплювачі, надані союзниками, не змогла знищити стільки зброї як раніше.

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"Європейські союзники не зможуть доставити 1 мільйон артилерійських снарядів, які вони обіцяли доставити до 1 березня, надавши до цього терміну лише близько 600 тисяч на тлі постійних затримок у виробництві і занепокоєння щодо виснаження запасів", – пише видання.

Вказується, що міністри оборони, які зустрінуться в Брюсселі цього тижня, можуть спробувати організувати інші поставки, щоб збільшити загальну кількість, але все одно не досягнуть вказаного показника.

Дослідник Rand Corp і офіцер запасу армії США Енн Марі Дейлі вважає, якщо українські війська не матимуть снарядів, щоб утримувати тиск, Росія може продовжити артилерійські обстріли, а піхота атакуватиме українські позиції. Це несправедлива боротьба для українських захисників.

"Виклики з'являються в той час, коли українське командування завершує розробку планів утримання 600-мильної лінії фронту в цьому році, промацуючи слабкі місця в російській обороні, але не намагаючись здійснити серйозний прорив після того, як минулорічний контрнаступ приніс невтішні результати", – йдеться у статті.

На думку західних офіційних осіб, російські війська занадто виснажені, щоб досягти значних успіхів, якщо тільки українська оборона не зазнає краху.

За словами журналістів, у США питання допомоги на 60 мільярдів доларів зайшло у глухий кут, хоча Білий дім все ще запевняє Київ та інших союзників, що розраховує отримати схвалення в кінцевому підсумку.

А лідери Євросоюзу зберуться 1 лютого на екстрений саміт, щоб спробувати подолати опір Угорщини щодо виділення Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів).

"Навіть якщо допомога від ЄС надійде, брак американської підтримки українські війська відчують на полі бою вже наприкінці весни, вважають західні дипломати", – вказують автори.

Зі свого боку Україна використовує зброю власного виробництва для деяких з атак. До того ж, за словами західного чиновника, упродовж останніх місяців Київ також створив певні резерви ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання своїх військ. Але цього недостатньо для того, щоб зупинити Росію і компенсувати дефіцит артилерійських снарядів.

Bloomberg підкреслює, що Київ сподівається, якщо підтримка союзників буде схвалена, він зможе відновити свої сили і посилити тиск на Росію. Бойові дії, ймовірно, дещо вщухнуть протягом наступних кількох місяців, а відновляться в травні і червні. Саме тоді стане зрозумілою доля допомоги ЄС і США. Якщо рішення не знайдуть до того часу, то Україні буде надзвичайно важко втримати позиції.

Зброя для України

За словами військового і політичного аналітика, ветерана АТО Євгена Дикого, у країнах Європи наразі намагаються надолужити відсутність запасів озброєння, бо немає чого дати Україні для оборони від російського вторгнення.

В кінці січня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої ввійшли, зокрема, бронетехніка та протимінні засоби, боєприпаси та пайки для харчування військових.

Водночас, у січні 2024 року в ЄС пообіцяли, що 1 млн снарядів буде виготовлено до весни, але точної дати поставки цих снарядів до України не озвучено.

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