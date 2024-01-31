Це перша партія реактивних снарядів GLSDB, мова про передачу яких зайшла ще рік тому.

Сполучені Штати Америки передали Україні бомби GLSDB. Вони вже прямують українським військовим на фронт.

Про це на брифінгу в Києві повідомила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, пише РБК-Україна. Відзначається, що Вашингтон продовжує надавати Києву допомогу в сфері безпеки.

"Це включає в себе нові інвестиції і нові системи озброєння, такі як легкі бомби малого діаметра, які вже направляються на фронт, а також підтримку відновлення оборонно-промислової бази України і нашої власної, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти свободу", – підкреслила Нуланд.

Вона також зазначила, що від початку повномасштабної війни РФ проти України Сили оборони деокупували 50% територій, які намагалися захопити росіяни. Крім того, Чорноморському флоту і сухопутним військам РФ було завдано істотної шкоди.

Бомби GLSDB: що потрібно знати

30 січня Politico повідомило, що вже 31 числа Україна може отримати від США першу партію високоточних реактивних бомб малого діаметра наземного базування GLSDB. Такої зброї немає навіть у американської армії. Україна стане першою країною, яка застосує ці бомби в бою.

Пізніше представник Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що Україна може отримати від США нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB. Однак терміни поставок таких снарядів він не уточнив.

Дальність ураження цілі становить 150 км, маса – 130 кг, довжина – 1800 мм, а маса бойової частини – 93 кг. Випускати такі бомби можна з M270 і HIMARS.

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