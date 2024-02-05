Берлін наполягає на введені інших правил щодо того, як має працювати фінансування.

Німецька опозиція до запропонованої реформи фонду військової підтримки ЄС ризикує затримати поставки зброї в Україну, пише Financial Times з посиланням на офіційних осіб.

Зазначається, що Європейський фонд миру – це фонд розміром 12 млрд євро, створений поза бюджетом ЄС і заснований на внесках країн-членів залежно від розміру економік. Він був вичерпаний після відшкодування 5,6 млрд євро столицям ЄС за зброю, яку вони відправили в Україну за майже два роки війни в Україні.

Водночас, за словами журналістів, фонд потребує додаткового фінансування, щоб була можливість частково відшкодувати витрати на постачання зброї. Однак запропоноване вливання у розмірі 5 млрд євро затримується, оскільки країни сперечаються про те, як реформувати фонд, щоб він краще відповідав потребам України і допомагав європейській збройній промисловості.

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"Брюссель каже: спочатку заплати, потім поверни, – сказав один з чиновників ЄС, який брав участь у переговорах. Але Німеччина та інші країни, які виступають за відмову від моделі відшкодування, "стверджують, що вони не повинні цього робити", – йдеться у статті.

Вказано, що Берлін перебуває під жорсткими фінансовими обмеженнями і вимагає, щоб вартість зброї, яку він постачає Києву на двосторонній основі, зараховувалася в рахунок його частки у фонді. Менші країни вважають, що це різко зменшить розмір фонду.

За словами поінформованих людей, на саміті канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягав на тому, що угода про запропоновану реформу фонду повинна включати "пропозиції", зроблені країнами-членами. Після саміту Шольц заявив, що рішення Німеччини буде "враховувати національні внески, які надаються Україні".

Реформа фонду, про яку говорили напередодні саміту, має на меті досягти "більш структурованого, ефективного і прагматичного" способу фінансування озброєнь для України, йдеться в документі, з яким ознайомилася газета Financial Times.

Зокрема, великі вкладники фонду стверджують, що менші країни, такі як країни Балтії, отримали великі відшкодування за відправку застарілого озброєння радянських часів в Україну і використали ці гроші для модернізації свого власного озброєння.

Автори статті вказують, що другим суперечливим питанням є швидкість, з якою фонд перейде від відшкодування витрат країнам до фінансування контрактів на постачання озброєнь. Країни з великою військовою промисловістю, такі як Німеччина і Франція, наполягають на якнайшвидших змінах і "будуть найбільшими бенефіціарами. Інші дуже добре це усвідомлюють", сказав чиновник ЄС.

У нинішній пропозиції йдеться про те, що "відшкодування двосторонніх поставок буде поступово скасовано після перехідного періоду". Більшість виступає за те, щоб існуюча модель застосовувалася щонайменше до 2024 року, а фінансування було збільшено наступного року.

За даними видання, чиновники, які беруть участь у переговорах, кажуть, що вони працюють над тим, щоб знайти компромісне рішення до кінця лютого.

Зброя для України

Раніше УНІАН писав, що зовнішньополітичне відомство Євросоюзу представило державам-членам пропозицію щодо реорганізації фонду, який надає військову підтримку Україні. Це повзано з тим, що ЄС переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової.

У висновках лідерів ЄС, схвалених на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі, вказано, що голови держав і урядів членів ЄС очікують, що до початку березня 2024 року Рада ЄС підтримає пропозицію стосовно створення Фонду допомоги України як складової Європейського фонду миру, з якого здійснюються закупівлі зброї для України.

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