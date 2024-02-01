Йдеться про спецфонд на період 2024-2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро.

Голови держав і урядів членів Європейського Союзу очікують, що до початку березня 2024 року Рада ЄС підтримає пропозицію стосовно створення Фонду допомоги України як складової Європейського фонду миру, з якого здійснюються закупівлі зброї для України. Про це йдеться у висновках лідерів ЄС, схвалених на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі.

"Європейська Рада підтверджує налаштованість Євросоюзу та його країн-членів продовжувати надавати своєчасну, передбачувану і стабільну військову підтримку Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з надання військової допомоги Україні, а також через пряму двосторонню допомогу від країн-членів у відповідності з потребами України", – йдеться у висновках.

Європейські лідери розглянули роботу Ради ЄС щодо військової підтримки України в межах Європейського фонду миру й запропонованого збільшення його загальної фінансової граничної межі.

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У зв'язку з цим лідери ЄС доручають Раді ЄС досягнути згоди до початку березня 2024 року стосовно внесення змін у рішення Ради ЄС від 22 березня 2021 року, яке стосується створення Європейського фонду миру.

Ці зміни мають ґрунтуватися на пропозиції високого представника ЄС Жозепа Борреля щодо започаткування Фонду допомоги України як складової Європейського фонду миру і запропонованих ключових механізмів, з врахуванням пропозицій країн-членів.

Зокрема, у пропозиції Борреля, озвученій влітку 2023 року, малося на увазі започаткування спецфонду на період 2024-2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро на закупівлю озброєння для України (загалом йшлося про 20 млрд євро).

Окремо сказано, що лідери ЄС підтверджують термінову необхідність прискорення постачання боєприпасів і ракет, зокрема, з огляду на зобов'язання надати Україні 1 млн артилерійських снарядів. Закликає країни-члени проаналізувати усі варіанти для задоволення потреб України.

"Європейська Рада вітає досягнутий прогрес і закликає країни-члени вивчити усі варіанти із задоволення потреб України та активізувати у цьому напрямку зусилля, у тому числі продовжувати пожертвування із запасів, переспрямовувати наявні замовлення та розміщувати необхідні нові замовлення, що сприятиме збільшенню виробничих потужностей європейської промисловості", – сказано у висновках.

Гроші на зброю для України

Як повідомляв УНІАН, влітку 2023 року віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запропонував узгодити створення Фонду допомоги України як складової Європейського фонду миру на період 2024-2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро.

У грудні 2023 року видання Euractiv повідомило, що в Європейському Союзі поки не можуть узгодити створення "спецфонду". За даними журналістів, дві країни – Німеччина і Франція – розглядають можливість потенційного реформування Європейського фонду миру.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що країни ЄС, включаючи Німеччину та Францію, дедалі частіше звинувачують одна одну в тому, що вони не надали Україні достатньо зброї.

Крім того, Угорщина блокує схвалення восьмого траншу в рамках Європейського фонду на суму 500 млн євро для закупівлі зброї для України. Це рішення не вдається схвалити ще з весни минулого року.

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