Він нагадав його слова про війну.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не поїде до Білорусі, поки при владі перебуває Олександр Лукашенко.

Коментуючи відносини країни з Організацією Договору про колективну безпеку, він нагадав слова Лукашенка. "Один із керівників країн ОДКБ заявляє, що брав участь у підготовці війни, заохочував, вірив і бажав перемоги Азербайджану. І після цього я поїду з главою Білорусі у форматі ОДКБ щось обговорювати?" - цитує Пашиняна News.am.

Водночас прем'єр не відкидає, що їм доведеться контактувати в рамках Співдружності Незалежних Держав і Євразійського економічного союзу. Також Пашинян "у теорії не відкидає" членства в ОДКБ, якщо Білорусь вийде з організації або Лукашенко "знайде прийнятні для народу Вірменії вибачення і пояснення".

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"Відтепер більше ніколи не поїду в Білорусь. Доки в Білорусі президент Олександр Лукашенко. І взагалі заявляю, що з цього моменту жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі. Взагалі", - підкреслив він.

Вірменія може вийти з ОДКБ: що відомо

Нагадаємо, цього року Вірменія заморозила членство в ОДКБ, звинувативши членів організації в нездатності надати їй допомогу.

У травні стало відомо, що Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності ОДКБ. У російській Держдумі заявляють, що вихід Вірменії "не позначиться на обороноздатності організації, але вплине на власну обороноздатність цієї держави".

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