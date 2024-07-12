Радник наголосив, що у Вашингтоні вважають потужну ППО найкращим способом зупинити повітряні сили РФ.

Сполучені Штати Америки закликали союзників по НАТО передати Україні всі доступні системи протиповітряної оборони, якими вони можуть поділитися. Таку заяву зробив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.

"Наша позиція полягає в тому, що давайте надамо ППО Україні, це найефективніший спосіб захистити небо. Ось чому ми закликали кожного союзника – надайте будь-яку систему, яку ви можете надати", – наводить його слова "Голос Америки".

Зазначається, що так Салліван прокоментував запитання щодо заяви про те, що Польща не збиватиме російські ракети над Україною, якщо вони летітимуть в її напрямку, без відповідного рішення на рівні НАТО.

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Крім того, радник наголосив, що у Вашингтоні вважають потужну ППО найкращим способом зупинити повітряні сили РФ.

ППО для України

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала передати всі засоби ППО її держави Україні, як раніше зробили з артилерією.

"Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною", – заявила вона.

Тим часом Норвегія передасть Україні понад $90 мільйонів на посилення ППО. Крім того, разом із Німеччиною Норвегія вже цієї осені надасть Україні батарею протиповітряної оборони IRIS-T.

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