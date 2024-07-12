Сполучені Штати Америки закликали союзників по НАТО передати Україні всі доступні системи протиповітряної оборони, якими вони можуть поділитися. Таку заяву зробив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.
"Наша позиція полягає в тому, що давайте надамо ППО Україні, це найефективніший спосіб захистити небо. Ось чому ми закликали кожного союзника – надайте будь-яку систему, яку ви можете надати", – наводить його слова "Голос Америки".
Зазначається, що так Салліван прокоментував запитання щодо заяви про те, що Польща не збиватиме російські ракети над Україною, якщо вони летітимуть в її напрямку, без відповідного рішення на рівні НАТО.
Крім того, радник наголосив, що у Вашингтоні вважають потужну ППО найкращим способом зупинити повітряні сили РФ.
ППО для України
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала передати всі засоби ППО її держави Україні, як раніше зробили з артилерією.
"Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною", – заявила вона.
Тим часом Норвегія передасть Україні понад $90 мільйонів на посилення ППО. Крім того, разом із Німеччиною Норвегія вже цієї осені надасть Україні батарею протиповітряної оборони IRIS-T.